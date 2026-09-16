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Клейменова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Клейменова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Минаков Артем 4 2
|Истомин Владимир 3 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Аникин Леонид 61 2
|Печенин Алексей 18 2
|Степнов Александр 3 2
|Буланов Константин 4 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Климов Иван 30 2
|Шадрин Константин 8 1
|Книгин Михаил 34 1
|Федоринин Илья 4 1
|Иванов Алексей 164 1
|Иванов Борис 64 1
|Зотов Алексей 69 1
|Баранов Евгений 5 1
|Чижевский Игорь 1 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Gartner - Гартнер 3669 1
|ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 10 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.