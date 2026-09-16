Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201243
ИКТ 15586
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27080
Персоны 87907
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2853
Мероприятия 894

Клейменова Елена

СОБЫТИЯ


16.09.2026 ИТ-холдинг «Т1» оцифровал операционный блок НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
09.10.2013 «Астерос Консалтинг» расширил функционал КСЭД РКК «Энергия» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Клейменова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Норси-Транс - НТ 148 2
Diasoft - Диасофт 1169 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 2
Т8 НТЦ 119 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Астерос Консалтинг 65 1
Хост ГК 39 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 522 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Радиоэлектронные Компоненты 12 1
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 13 1
КваттроЛаб - QuattroLab 8 1
Dell EMC 5204 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Huawei 4699 1
Intel Corporation 12858 1
9666 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Microsoft Corporation - GitHub 1092 1
VK - Mail.ru Group 3613 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 370 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 493 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 67 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
Газпром ПАО 1497 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 207 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2117 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12377 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12965 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13783 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 524 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2816 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 442 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1393 1
Моноблок - Monoblock PC 1149 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 773 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1382 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 251 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 513 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12294 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6565 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4062 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5528 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 667 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1129 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5315 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1500 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3752 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2393 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 536 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1311 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10806 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1056 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 42 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Ростех - ОАК - Сухой - БагрОС-4000 ОСРВ 2 1
Dell EMC Captiva 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 524 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2546 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 424 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1851 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Diasoft Database Adapter 13 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 27 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 16 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 491 1
Top Systems - T-Flex Docs 21 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 1
Минаков Артем 4 2
Истомин Владимир 3 2
Матвеева Татьяна 110 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Аникин Леонид 61 2
Печенин Алексей 18 2
Степнов Александр 3 2
Буланов Константин 4 2
Изумрудов Олег 41 2
Климов Иван 30 2
Шадрин Константин 8 1
Книгин Михаил 34 1
Федоринин Илья 4 1
Иванов Алексей 164 1
Иванов Борис 64 1
Зотов Алексей 69 1
Баранов Евгений 5 1
Чижевский Игорь 1 1
Ляшков Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 258 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 1
Азия - Азиатский регион 5944 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 149 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4068 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11439 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4455 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2455 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3810 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 241 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1683 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 460 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
Gartner - Гартнер 3669 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще