Истомин Владимир


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Истомин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
Норси-Транс - НТ 124 2
Diasoft - Диасофт 1026 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 186 2
Т8 НТЦ 104 2
Хост ГК 39 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
Huawei 4224 1
Intel Corporation 12545 1
AMD - Advanced Micro Devices 4471 1
GitHub 971 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 57 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Рикор Холдинг - Rikor 152 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 1
9005 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
Газпром ПАО 1418 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1006 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 892 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
NAND flash memory - флеш-память 649 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3539 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 983 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 714 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Ростех - ОАК - Сухой - БагрОС-4000 ОСРВ 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 19 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 371 1
Top Systems - T-Flex Docs 17 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
VK - Mail.Ru Почта 353 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 1
Матвеева Татьяна 107 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Аникин Леонид 61 2
Печенин Алексей 18 2
Степнов Александр 3 2
Буланов Константин 4 2
Изумрудов Олег 41 2
Климов Иван 28 2
Клейменова Елена 3 2
Минаков Артем 4 2
Шадрин Константин 8 1
Иванов Алексей 152 1
Иванов Борис 60 1
Зотов Алексей 62 1
Баранов Евгений 2 1
Чижевский Игорь 1 1
Ляшков Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3138 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2287 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Gartner - Гартнер 3610 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

