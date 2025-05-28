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Top Systems T-Flex Docs


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений 1
13.11.2024 «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 2
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 1
27.02.2023 T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение 1
21.03.2022 T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 6
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
25.01.2018 Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T FLEX DOCs 15 6
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
01.02.2002 "Топ Системы" отметил 10-летний юбилей 1

Публикаций - 15, упоминаний - 26

Top Systems T-Flex Docs и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 71 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2060 5
8482 2
Huawei 4020 1
Intel Corporation 12310 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
GitHub 875 1
Норси-Транс - НТ 112 1
VK - Mail.ru Group 3484 1
Diasoft - Диасофт 929 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 362 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 166 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Т8 НТЦ 96 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Рикор Холдинг - Rikor 139 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
SAP SE 5329 1
Microsoft Corporation 24849 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
ANSYS 78 1
Oracle Corporation 6758 1
Autodesk 618 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 406 1
Dassault Systemes 221 1
CIMdata 8 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Хост ГК 38 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Fidesys - Фидесис 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Радиоэлектронные Компоненты 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 1
Газпром ПАО 1367 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 70 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3829 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1764 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25999 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 7
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 424 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12835 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11737 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4677 4
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24831 4
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 117 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13774 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 344 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11881 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5571 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6477 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14030 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12293 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 787 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10643 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3292 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3188 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10425 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9871 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2903 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 458 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9654 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6877 1
NAND flash memory - флеш-память 628 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4880 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 818 1
Top Systems T-Flex CAD 26 12
Top Systems T-Flex PLM 21 8
Linux OS 10228 6
Microsoft Windows 15902 6
Siemens Teamcenter 67 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 561 2
Top Systems T-Flex ЧПУ 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 300 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Top Systems T-Flex Динамика 1 1
Top Systems T-Flex Электротехника 2 1
Top Systems T-Flex CAD VR 4 1
Top Systems T-Flex Библиотеки 1 1
Top Systems T-Flex Viewer 1 1
Autodesk AutoCAD 347 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 60 1
Аскон - Лоцман:PLM 86 1
Autodesk Inventor 75 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 155 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Козлов Сергей 39 2
Кураксин Сергей 3 2
Матвеева Татьяна 105 1
Гревцев Александр 31 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Иванов Борис 58 1
Аникин Леонид 61 1
Печенин Алексей 18 1
Степнов Александр 3 1
Буланов Константин 4 1
Изумрудов Олег 39 1
Баранов Евгений 2 1
Климов Иван 25 1
Ляшков Игорь 3 1
Клейменова Елена 3 1
Минаков Артем 4 1
Истомин Владимир 2 1
Греф Герман 429 1
Гарринчев Сергей 5 1
Артамонов Александр 4 1
Туленинов Алексей 1 1
Трубочев Алексей 33 1
Климов Андрей 79 1
Андреева Екатерина 48 1
Бикулов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 111 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Европа 24385 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5757 2
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3555 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3682 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 369 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5926 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5111 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10186 1
Ergonomics - Эргономика 1625 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5325 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7357 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5089 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 701 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5987 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 389 1
Энергетика - Energy - Energetically 5228 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5718 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
СССР и США - Холодная война 210 1
Gartner - Гартнер 3573 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
DaraTech 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 722 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
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