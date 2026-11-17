Компания «Топ Системы» выпустила обновление «T-Flex Электротехника» — интегрированного модуля системы T-Flex CAD 18 для проектирования электротехнических изделий. В обновлении расширены инструменты создания библиотечных компонентов, добавлена работа с электротехническими сборками в контексте схемы, доработаны настройки схем и интерактивная связь их элементов с 3D-моделью. Об этом CNews сообщил представитель «Топ Системы».

«T-Flex Электротехника» объединяет разработку электрических схем, 3D-компоновку изделий с электромонтажом и подготовку конструкторской документации в среде T-Flex CAD. На основе данных схемы инженеры могут моделировать провода, кабели и жгуты с учётом расположения компонентов. Объекты схемы и 3D-модели ассоциативно связаны, что позволяет работать с электрической и механической составляющими изделия в едином проекте.

Обновление направлено на упрощение подготовки типовых компонентов, работы со сложными изделиями и сопоставления схемных и пространственных представлений проекта.

«При проектировании электротехнического изделия важно не просто разработать схему и разместить оборудование в 3D, а сохранить связь между этими представлениями. Инженер должен видеть, как элементы схемы соотносятся с компонентами изделия, и использовать типовые решения без лишних ручных операций. Именно на этих задачах мы сосредоточились в обновлении «T-Flex Электротехника»: от подготовки библиотечных компонентов до работы со сборками и выпуска документации», — отметил Максим Барсуков, руководитель продукта «T-Flex Электротехника», компания «Топ Системы».

В обновлении появились инструменты, упрощающие построение графических символов и импорт изображений. Доработаны настройки представлений и текстовых аннотаций. Эти возможности помогают готовить типовые компоненты для дальнейшего использования в проектах и систематизировать библиотеку электротехнических решений.

Добавлена возможность создавать электротехнические сборки непосредственно в контексте схемы. Это расширяет инструменты работы со сложными изделиями и сокращает количество ручных операций при их проектировании.

Для разных типов схем в одном проекте теперь можно задавать собственные настройки. Такой подход позволяет учитывать особенности каждого типа схемы при работе над общим проектом.

В обновлении доработаны инструменты взаимодействия со связанными представлениями изделия. Компонент, его условное графическое обозначение — УГО — и 3D-модель связаны между собой и интерактивно подсвечиваются. Это помогает инженеру сопоставлять элементы электрической схемы с их расположением в пространственной компоновке и проверять проектные решения.

«T-Flex Электротехника» поддерживает создание графической и табличной конструкторской документации на основе данных 3D-компоновки изделия. В обновлении доработаны средства её оформления, чтобы сократить рутинные операции при подготовке комплекта документов.

Прямая интеграция с T-Flex DOCs позволяет использовать единую библиотеку электротехнических изделий, сохранять состав изделия и проектные документы, а также управлять их ревизиями.