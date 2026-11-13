«Топ Системы» обновила «T-Flex Электронные руководства»: ускорена работа с 3D-моделями и упрощена публикация документации

Компания «Топ Системы» выпустила обновление «T-Flex Электронные руководства» – решения для создания, публикации и использования интерактивных электронных технических руководств и каталогов запасных частей в контуре T-Flex PLM. Об этом CNews сообщил представитель «Топ Системы».

В обновлении доработана работа с 3D-моделями, улучшены поиск и навигация, расширены возможности подготовки, публикации и администрирования документации. Изменения затрагивают как работу авторов технических материалов, так и использование руководств специалистами по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.

«T-Flex Электронные руководства» объединяет инженерные данные и эксплуатационную документацию в единой среде. Решение поддерживает работу с 3D- и 2D-представлениями изделия, веб-доступ к руководствам и каталогам, поиск по данным и навигацию по структуре изделия.

«Ценность электронного руководства определяется не количеством страниц, а тем, насколько быстро специалист может найти нужные сведения и понять, что делать дальше. Поэтому в этом обновлении мы сосредоточились на практических задачах: сделать работу с 3D-моделями и навигацией удобнее, а подготовку и публикацию документации – проще. Наша цель – чтобы инженерные данные помогали не только создавать изделие, но и обслуживать его на протяжении всего срока эксплуатации», – отметил Андрей Сазонов, руководитель продукта «T-Flex Электронные руководства», компания «Топ Системы».

В новой версии веб-сервера добавлены оптимизация 3D-моделей «на лету», фоновая загрузка окружения и возможность прерывания загрузки моделей. Реализовано отображение стадий анимации, позволяющее нагляднее представлять последовательность действий в электронном руководстве.

Повышена скорость поиска и индексации данных, добавлены переходы между объектами и модулями данных. Доработки расширяют возможности навигации по связанным сведениям при изучении устройства изделия и работе с эксплуатационной документацией.

Обновлён интерфейс веб-приложения: добавлены тёмная тема оформления, плиточное представление разделов и увеличение изображений в модулях данных. Реализовано отображение контента на иностранных языках.

Архивы T-Flex Docs теперь можно загружать через веб-интерфейс. Администраторы получили возможность ограничивать доступ к функциям публикации. Кроме того, автоматизировано развёртывание в Docker.

Расширены инструменты управления доступом к техническим материалам: добавлены водяные знаки и ограничения на скачивание 3D- и 2D-объектов. Реализована интеграция с провайдерами единого входа – SSO.

В новом XML-редакторе для работы с документацией по S1000D и ГОСТ доработаны ввод заголовков и заполнение атрибутов. Добавлен переход из окна диагностики к соответствующим атрибутам для проверки и исправления. В визуальном режиме расширена поддержка элементов S1000D и реализовано автоматическое сворачивание служебных элементов.

Доработана работа с модулями данных в T-Flex Docs: добавлены модули типа «Иллюстрация», выбор BREX при импорте отдельного модуля и подробное отображение прогресса выполнения операции.

Улучшена публикация документации: исправлено отображение таблиц, иллюстраций и шагов процедур, в публикатор S1000D добавлена поддержка формата А3. Также повышена стабильность редактора, в том числе при переключении режимов и работе с путями, содержащими кириллицу, в Linux.

Новые версии «T-Flex Электронные руководства» доступны для использования в действующих и пилотных проектах.