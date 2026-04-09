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Т1 Интеграция Техносерв Гермес

СОБЫТИЯ

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09.04.2026 Участник «Сколково» планирует расширение группировки малых космических аппаратов 1
29.12.2025 Резидент «Сколково» отправил в космос первые спутники для управления роботизированными комплексами 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1
31.08.2015 «Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs 1
24.08.2015 «Ростелеком» внедрил систему управления строительством сетей от «Техносерва» 1
14.04.2015 «Ростелеком» потратит 600 млн руб. на установку точек доступа в селах 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
22.06.2012 Россия: Ликвидирована крупнейшая в истории ботсеть, похитившая из банков миллиарды 1
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере 1
01.03.2010 Тюменского студента осудили за неправомерный доступ в Сеть 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1
25.06.2008 Вычислен день возвращения Одиссея домой 1
06.07.2000 Новая карточка для платежей в интернете: доставка без курьера! 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10986 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
SAP SE 5609 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 2
Oracle Corporation 7090 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 2
Amdocs 140 2
СКАУТ 81 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
Элвис-Телеком 38 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
Mavenir 17 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
ZWSoft 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Avaya Tenovis - Bosch Telecom - Deutsche Privat Telephon Gesellschaft - Telefonbau und Normalzeit, T&N - Telenorma 12 1
SITEK Group - СИТЕК 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Dell EMC 5197 1
Cisco Systems 5374 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Softline - Софтлайн 3766 1
HP Inc. 5903 1
Autodesk 639 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Philips 2100 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Автокард холдинг 21 1
Гермес СК 1 1
Volvo Cars 262 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 2
Судебная власть - Judicial power 2514 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2889 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1603 1
Федеральное казначейство России 1951 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 394 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 780 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14029 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 3
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3177 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2239 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1222 3
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6568 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 2
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3361 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 2
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Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 38 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3694 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Softline - DeskWork 117 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
ZWSoft - ZwCAD 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Роскосмос - КБХА - серия безгазогенераторных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) 2 1
Google Android 15301 1
Apple iOS 8608 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
1С:ERP Управление предприятием 853 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 1
Top Systems - T-Flex Docs 21 1
Siemens Teamcenter 73 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 24 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 1
Top Systems - T-Flex PLM 33 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
МТС Автосекретарь 69 1
Андреева Екатерина 54 4
Сухов Сергей 3 2
Щенников Святослав 2 2
Зименков Андрей 13 2
Цейтлин Александр 13 1
Николаев Сергей 15 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Герман Андрей 24 1
Стрелкова Елена 5 1
Паппе Наталья 2 1
Пономаренко Максим 6 1
Magnasco Marcelo - Магнаско Марсело 1 1
Мазуров Николай 3 1
Усиков Сергей 3 1
Ковальчученко Сергей 1 1
Коростелев Сергей 3 1
Казимиров Дмитрий 1 1
Воробьев Илья 5 1
Лапин Владимир 1 1
Тен Евгения 3 1
Колотюк Владимир 1 1
Baikouzis Constantino - Константино Байкозис 1 1
Гаджиев Микаил 1 1
Комарькова Ирина 2 1
Андреева Виктория 2 1
Туленинов Алексей 1 1
Черепкова Нина 1 1
Паршин Максим 323 1
Яковлев Александр 24 1
Казак Максим 162 1
Поляков Андрей 15 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Подобайло Николай 16 1
Чиркунов Олег 11 1
Закрепин Евгений 62 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ельцин Борис. 99 1
Орлова Татьяна 12 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 4
Украина 7939 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 3
Германия - Федеративная Республика 13253 3
Европа 24999 2
Беларусь - Белоруссия 6316 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5502 1
Киргизия - Бишкек 139 1
Созвездие Волопас 16 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Казахстан - Республика 6076 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Земля - планета Солнечной системы 10886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Россия - ЮФО - Севастополь 618 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Франция - Французская Республика 8188 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2866 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 1
Россия - СФО - Новосибирск 4897 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1204 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1016 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 789 1
Россия - ПФО - Самарская область 1591 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2298 1
Узбекистан - Республика 2019 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1815 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 501 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 430 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3060 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3601 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6610 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10925 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3818 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7549 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5141 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9085 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6591 1
Энергетика - Energy - Energetically 5901 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 117 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 1
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