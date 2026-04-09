Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 Интеграция Техносерв Гермес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреева Екатерина 54 4
|Сухов Сергей 3 2
|Щенников Святослав 2 2
|Зименков Андрей 13 2
|Цейтлин Александр 13 1
|Николаев Сергей 15 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Герман Андрей 24 1
|Стрелкова Елена 5 1
|Паппе Наталья 2 1
|Пономаренко Максим 6 1
|Magnasco Marcelo - Магнаско Марсело 1 1
|Мазуров Николай 3 1
|Усиков Сергей 3 1
|Ковальчученко Сергей 1 1
|Коростелев Сергей 3 1
|Казимиров Дмитрий 1 1
|Воробьев Илья 5 1
|Лапин Владимир 1 1
|Тен Евгения 3 1
|Колотюк Владимир 1 1
|Baikouzis Constantino - Константино Байкозис 1 1
|Гаджиев Микаил 1 1
|Комарькова Ирина 2 1
|Андреева Виктория 2 1
|Туленинов Алексей 1 1
|Черепкова Нина 1 1
|Паршин Максим 323 1
|Яковлев Александр 24 1
|Казак Максим 162 1
|Поляков Андрей 15 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Подобайло Николай 16 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Рудычева Наталья 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|РИА Новости 1040 1
|AP - Associated Press 2008 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.