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«Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Российская компания «Топ Системы», разработчик комплексных решений автоматизации проектирования, подготовки и управления производством, объявила о выпуске новой версии системы автоматизированного проектирования T-FLEX CAD 17 и приложений.

Основные цели разработки новой версии системы продиктованы поставленной перед компанией «Топ Системы» стратегической задачей повышения конкурентоспособности системы для использования в компаниях, разрабатывающих и производящих сложные наукоёмкие изделия. К ним относятся предприятия автомобильной, космической, авиационной, двигателестроительной, судостроительной, а также ряда других отраслей.

Решающими факторами при планировании работ в этом направлении являются: очень высокая сложность изделий; высокие требования к качеству геометрических моделей; большие коллективы, состоящие из инженеров различных специальностей, которым требуется работать с цифровыми изделиями параллельно; большое разнообразие систем различных классов и назначения, используемых на таких предприятиях; требования по оформлению «безбумажных» 3D документов; использование бумажных документов несмотря на заявленную стратегию перехода на «безбумажные» документы и цифровые модели.

В числе ключевых возможностей и преимуществ, ставших доступными в 17-й версии T-FLEX CAD: работа с очень большими сборками; функции по формированию сложной геометрии; средства контроля качества моделей и анализа геометрии; функции класса MultiCAD; средства разработки 3D документов c PMI; механизмы параметризации; средства коллективной работы; улучшенная эргономичность системы.

Новые функции были также добавлены к полному набору встраиваемых в T-FLEX CAD приложений, которые предлагают широкий набор специализированных инженерных решений: T-FLEX Анализ, T-FLEX Динамика, T-FLEX ЧПУ, T-FLEX Электротехника, T-FLEX VR, T-FLEX Библиотеки и T-FLEX Viewer. T-FLEX CAD 17 и встраиваемые в него приложения являются частью единого комплекса T-FLEX PLM и обеспечивают удобную коллективную работу совместно с новой версией T-FLEX DOCs 17 при разработке изделий различной сложности.

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