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Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM.

Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструктуре предприятия между основными блоками сквозного процесса проектирования изделий и блоками совместной работы конструкторских и расчетных подразделений.

После установки модуля в T-Flex CAD появляется дополнительное меню CAE Fidesys, которое позволяет запускать из САПР расчетный пакет CAE Fidesys с автоматической загрузкой активной геометрической модели и возможностью передачи характеристик используемых материалов.

В интерфейсе CAE Fidesys появляется меню доступа к серверу T-Flex DOCs, что позволяет сохранить рабочую сессию расчетного пакета и подготовленной расчетной модели с конечно-элементной сеткой, настроенными граничными условиями и условиями нагружения, файла запуска на решение и результатов решения.

При сохранении из сессии CAE Fidesys файлы размещаются в рабочей папке пользователя на сервере T-Flex DOCs. При этом в общей структуре изделия автоматически создается электронная структура расчетного проекта с поддержкой версионности и доступом к расчетной модели, результатам расчетов непосредственно из интерфейса клиента T-Flex DOCs.

Александр Артамонов, руководитель направления САЕ группы «Борлас», сказал: «При разработке модуля мы ставили задачу значительно упростить и автоматизировать рутинные действия инженера при совместной работе в системе T-Flex DOCs, а также обеспечить структурированное хранение исходных данных и результатов расчёта в составе единой электронной структуры изделия в целом. Как следствие, это существенно сокращает время на создание, формирование объектов и структуры в системе управления жизненным циклом изделия и подготовке расчетных моделей в системе прочностного анализа CAE Fidesys. Интеграция в систему и настройка модуля выполняется достаточно просто, а интерфейс интуитивно понятен. В результате мы повышаем персональную производительность работы конструкторов и расчётчиков, а также обеспечиваем полную прозрачность контроля над версиями (ревизиями) составных частей изделия и вариантами расчётных случаев. Выпуск новых версий и релизов модуля интеграции будет синхронизирован с выпуском новых версий интегрируемых продуктов – T-Flex PLM и Fidesys».

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