Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» – один из производителей технологического оборудования для нефтегазового комплекса. Предприятие основано в 1965 году. С 2005 года входит в состав машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Основное направление деятельности – производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата.