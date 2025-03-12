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Top Systems T-Flex CAD


12.03.2025 Обновление T-Flex CAD 17.1.25.0 и приложений 2
13.11.2024 «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 1
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
23.09.2024 Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 2
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 1
21.03.2022 T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux 2
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 3
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 1
21.07.2016 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-Flex CAD 2
20.04.2016 «Ростех» запускает интернет-магазин модулей для САПР 1
25.03.2016 «Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD 1
12.12.2014 Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD 1
11.12.2014 Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии 2
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
03.03.2006 T-FLEX CAD 10: началось бета-тестирование 2
28.03.2002 "Топ Системы" представила T-FLEX CAD на CeBIT 2002 1
28.02.2002 "Топ Системы" подписала соглашение с Sri Chaitanya Infosys о распространении T-FLEX CAD в Индии 1
01.02.2002 "Топ Системы" отметил 10-летний юбилей 1
09.06.2000 Компания Топ Системы выпустила новую версию системы автоматизированного моделирования T-FLEX CAD на ядре Parasolid 1
28.07.1999 Компания SPIRIT продолжает активное расширение на международном рынке. 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Top Systems T-Flex CAD и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 70 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1950 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Microsoft Corporation 24703 2
ANSYS 77 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Fidesys - Фидесис 21 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 1
Lenovo Group 2297 1
SAP SE 5294 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
8299 1
Oracle Corporation 6723 1
Autodesk 613 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Dassault Systemes 221 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
CIMdata 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 68 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3766 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25597 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13366 7
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 6
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 669 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12074 4
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24364 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10196 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30012 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 2
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 2
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6321 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 2
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Top Systems T-Flex Docs 14 11
Top Systems T-Flex PLM 20 10
Linux OS 10057 7
Microsoft Windows 15761 6
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 4
Top Systems T-Flex CAD VR 4 3
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Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 23 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 211 2
Siemens Teamcenter 67 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 2
Top Systems T-Flex ЧПУ 3 2
Top Systems T-Flex Динамика 1 1
Top Systems T-Flex Электротехника 2 1
Top Systems T-Flex Библиотеки 1 1
Top Systems T-Flex Viewer 1 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Microsoft Windows 7 1981 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
C/C++ - Язык программирования 768 1
1С:ERP Управление предприятием 564 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Autodesk AutoCAD 340 1
Аскон - Лоцман:PLM 84 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 59 1
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