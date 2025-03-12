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Top Systems T-Flex CAD
Top Systems T-Flex CAD и организации, системы, технологии, персоны:
|Бикулов Сергей 2 2
|Козлов Сергей 38 2
|Кураксин Сергей 3 2
|Калинин Александр 158 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Хозин Леонид 11 1
|Артамонов Александр 4 1
|Туленинов Алексей 1 1
|Семеняченко Александр 1 1
|Греф Герман 424 1
|Климов Андрей 72 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Трубочев Алексей 32 1
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