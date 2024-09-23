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Семеняченко Александр

СОБЫТИЯ


23.09.2024 Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Семеняченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 88 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Nvidia Corp 4002 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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