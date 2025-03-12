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Обновление T-Flex CAD 17.1.25.0 и приложений

В сборке T-Flex CAD 17.1.25.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также исправлен ряд ошибок при работе с 3D-фрагментами, API, элементами оформления, листовым металлом, экспорте/импорте. Добавлены новые функции. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы».

Чертежи

Надпись. В поставку добавлено обозначение притупления кромки по ГОСТ 2.109:

Сборки. Ссылочные элементы

Добавлена возможность включать «Показывать в детали» при множественном выборе ссылок:

Экспорт/импорт

В диалоге «Параметры импорта» импорт объектов построения был объединен в группу.

При импорте файлов других САПР, а также файлов нейтральных форматов появилась возможность импортировать ЛСК и рабочие плоскости.

Отчеты, спецификации

В шаблоны спецификаций, таблицы исполнений и перечня элементов добавлен атрибут «Число пустых строк» в конце отчета.

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В шаблоны спецификаций, таблицы исполнений и перечня элементов добавлен атрибут «Объединение ячеек» для пустых строк в конце отчета.

В шаблоны спецификаций и перечня элементов добавлен атрибут «Использовать шаг позиции» из представления для вычисления пустых строк.

«T-Flex Раскрой»

Параметры передачи схемы раскроя. Добавлена опция «Сохранять отчет как», позволяющая сохранить данные о раскрое в XML-файл, а также опция «Создать переменную «Файл отчета»», значение которой соответствует пути к XML-файлу.

«T-Flex Электротехника»

Кабельные изделия в 3D. Для отдельных точек подключения добавлены манипуляторы касательной к кривой в точке, позволяющие настроить длину прямолинейного конечного участка проводника, аналогично тому, как это делается для общей точки подключения.

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