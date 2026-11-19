Российские компании «Ред Софт» и «Топ Системы» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости T-Flex CAD 18 в терминальной версии «Ред ВРМ».

Подтверждённая совместимость расширяет возможности организации рабочих мест конструкторов и проектировщиков на российских предприятиях. При совместном использовании продуктов специалисты получают удалённый доступ к инструментам T-Flex CAD без необходимости установки САПР на локальные компьютеры, а ИТ-службы могут централизованно управлять доступом к системе.

«Ред ВРМ» — система централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Продукт представлен в двух редакциях: «Стандартная» (VDI) и «Терминальная» (терминальный доступ с технологией RemoteApp). «Ред ВРМ» предлагает обширный инструментарий для быстрого развертывания виртуальных рабочих мест, масштабирования инфраструктуры и безопасной работы с удаленными сотрудниками. В состав продукта входит протокол подключения «Ред Директ», разработанный компанией «Ред Софт». Решение поддерживает работу в гетерогенной среде со смешанным составом операционных систем.

T-Flex CAD — российская система параметрического 2D- и 3D-проектирования для разработки деталей и сложных многокомпонентных сборок, подготовки чертежей и оформления конструкторской документации. Система сочетает гибридную параметризацию, инструменты коллективной работы над проектами и открытую архитектуру с API для разработки собственных приложений. T-Flex CAD поддерживает автоматическое формирование спецификаций и отчётов, а также оформление документации по стандартам ЕСКД, ISO, DIN и ANSI.

Система поддерживает чтение и импорт данных из распространённых CAD-систем, включая Siemens NX, CATIA, Creo, Solidworks и Autodesk Inventor, а также обмен данными в универсальных форматах. T-Flex CAD входит в состав цифровой платформы T-Flex PLM и во взаимодействии с другими решениями платформы связывает конструкторское проектирование с управлением инженерными данными и последующими этапами жизненного цикла изделия.

«Подтверждение совместимости T-Flex CAD и терминальной редакции «Ред ВРМ» расширяет возможности использования российских решений в проектных организациях. Теперь специалисты могут работать с инструментами 2D- и 3D-проектирования в виртуальной среде, а компании централизованно управлять виртуальными рабочими местами и эффективнее использовать вычислительные ресурсы», — сказал Артем Толмачев, руководитель продукта «Ред ВРМ».

«Для наших заказчиков важно не только то, какие задачи решает САПР, но и то, как организован доступ к ней. Подтверждённая совместимость T-Flex CAD с «Ред ВРМ» расширяет выбор способов организации рабочих мест конструкторов: предприятия могут использовать инструменты проектирования в терминальной среде с централизованным размещением приложения», — отметил Сергей Козлов, директор по разработке компании «Топ Системы».