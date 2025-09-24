Разделы

ПО Софт
|

Решения T-FLEX адаптированы для работы на «Ред ОС» 8

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» обеспечили условия для удобной установки и стабильной работы продуктов T-FLEX CAD 17 и T-FLEX DOCs 17 на базе «Ред ОС» 8. Теперь пользователям отечественной операционной системы доступны продвинутые инструменты для 3D-моделирования и автоматизации документооборота в от T-FLEX. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» провели комплексную работу для улучшения пользовательского опыта при использовании продуктов своих экосистем. Проект включал в себя два этапа: создание программы-установщика для «Ред ОС» 8 и экспертную оценку совместимости продуктов.

Программа-установщик для «Ред ОС» 8 позволяет устанавливать и запускать продукты T-FLEX. В сборке используется кастомизированная версия Wine и набор библиотек, необходимых для корректной работы T-FLEX CAD 17 и T-FLEX DOCs 17. Последующая проверка подтвердила совместимость продуктов T-FLEX версии 17 с «Ред ОС» 8, показав высокую производительность и стабильную работу всех функций.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Система T-FLEX DOCs помогает организовать управление инженерными данными предприятия, а также решает задачи конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота. Продукт T-FLEX CAD, в свою очередь, выступает в качестве профессиональной конструкторской системы, объединяющей в себе возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Совместимость данных продуктов с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8 создает новые возможности для импортозамещения в организациях, занимающихся разработкой и производством техники, оборудования, а также реализующих иные масштабные инженерные проекты.

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» продолжают развивать сотрудничество и планируют расширять линейку совместимых продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30%

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще