Решения T-FLEX адаптированы для работы на «Ред ОС» 8

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» обеспечили условия для удобной установки и стабильной работы продуктов T-FLEX CAD 17 и T-FLEX DOCs 17 на базе «Ред ОС» 8. Теперь пользователям отечественной операционной системы доступны продвинутые инструменты для 3D-моделирования и автоматизации документооборота в от T-FLEX. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» провели комплексную работу для улучшения пользовательского опыта при использовании продуктов своих экосистем. Проект включал в себя два этапа: создание программы-установщика для «Ред ОС» 8 и экспертную оценку совместимости продуктов.

Программа-установщик для «Ред ОС» 8 позволяет устанавливать и запускать продукты T-FLEX. В сборке используется кастомизированная версия Wine и набор библиотек, необходимых для корректной работы T-FLEX CAD 17 и T-FLEX DOCs 17. Последующая проверка подтвердила совместимость продуктов T-FLEX версии 17 с «Ред ОС» 8, показав высокую производительность и стабильную работу всех функций.

Система T-FLEX DOCs помогает организовать управление инженерными данными предприятия, а также решает задачи конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота. Продукт T-FLEX CAD, в свою очередь, выступает в качестве профессиональной конструкторской системы, объединяющей в себе возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Совместимость данных продуктов с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8 создает новые возможности для импортозамещения в организациях, занимающихся разработкой и производством техники, оборудования, а также реализующих иные масштабные инженерные проекты.

Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» продолжают развивать сотрудничество и планируют расширять линейку совместимых продуктов.