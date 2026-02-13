Softline: российский нефтегаз ускоряет переход на отечественное инженерное ПО и внедряет ИИ в производственные контуры

Российские нефтегазовые компании ускоряют переход на отечественное инженерное программное обеспечение и расширяют внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые производственные контуры. На фоне изменения внешних условий и роста технологической сложности добычи в отрасли формируется запрос не на точечную автоматизацию, а на системную перестройку инженерных процессов — от геологоразведки до эксплуатации и управления активами. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

По оценке участников рынка, ключевым драйвером этих изменений становится необходимость обеспечить устойчивость производственных контуров в условиях ограниченного доступа к зарубежным инженерным платформам.

По итогам 2025 г. российский рынок инженерного ПО составил 50–55 млрд руб., продемонстрировав рост около 20%. Годовые расходы нефтегазовых компаний на инженерное ПО и ИИ, как правило, составляют 5–15% ИТ-бюджета и у крупнейших игроков измеряются десятками и сотнями миллионов рублей. Эти инвестиции включают закупку лицензий, разработку кастомизированных решений, техническое сопровождение и обучение персонала.

В сегментах 2D-проектирования, BIM, инженерного документооборота и отдельных расчетных задач растет внедрение продуктов российских разработчиков, включая «Компас-3D» и T-Flex CAD, а также специализированные решения для проектирования и моделирования трубопроводных и технологических систем. Параллельно усиливается направление собственных разработок нефтегазовых компаний — от систем управления инженерными данными и цифровых двойников до отраслевых комплексов геологического, геомеханического и технологического моделирования.

Одновременно рынок ИИ-решений развивается быстрее традиционного инженерного ПО и переходит от пилотных проектов к этапу раннего промышленного внедрения. В нефтегазе ИИ применяется для интерпретации сейсмических данных и анализа керна, оптимизации бурения и добычи, повышения нефтеотдачи, предиктивного обслуживания оборудования и мониторинга промышленной безопасности. По данным Минэнерго, накопленный эффект от внедрения ИИ в нефтегазовой отрасли может достигать 700 млрд руб. в год, а суммарный эффект в период с 2025 по 2040 гг. оценивается в 5,4 трлн руб.

«В нефтегазе сегодня параллельно идут два процесса: стабилизация инженерных контуров в условиях ограничений по зарубежным платформам и ускоренное развитие отечественных решений — прежде всего в САПР, моделировании и прикладном ИИ. Это уже не “ИТ-повестка”, а фактор производственной устойчивости», — отметил Николай Меньшой, руководитель направления промышленного проектирования, ТХ и расчетного Софта «Софтлайн Решения» (ГК Softline).