Разделы

Бизнес
|

Softline: российский нефтегаз ускоряет переход на отечественное инженерное ПО и внедряет ИИ в производственные контуры

Российские нефтегазовые компании ускоряют переход на отечественное инженерное программное обеспечение и расширяют внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые производственные контуры. На фоне изменения внешних условий и роста технологической сложности добычи в отрасли формируется запрос не на точечную автоматизацию, а на системную перестройку инженерных процессов — от геологоразведки до эксплуатации и управления активами. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

По оценке участников рынка, ключевым драйвером этих изменений становится необходимость обеспечить устойчивость производственных контуров в условиях ограниченного доступа к зарубежным инженерным платформам.

По итогам 2025 г. российский рынок инженерного ПО составил 50–55 млрд руб., продемонстрировав рост около 20%. Годовые расходы нефтегазовых компаний на инженерное ПО и ИИ, как правило, составляют 5–15% ИТ-бюджета и у крупнейших игроков измеряются десятками и сотнями миллионов рублей. Эти инвестиции включают закупку лицензий, разработку кастомизированных решений, техническое сопровождение и обучение персонала.

В сегментах 2D-проектирования, BIM, инженерного документооборота и отдельных расчетных задач растет внедрение продуктов российских разработчиков, включая «Компас-3D» и T-Flex CAD, а также специализированные решения для проектирования и моделирования трубопроводных и технологических систем. Параллельно усиливается направление собственных разработок нефтегазовых компаний — от систем управления инженерными данными и цифровых двойников до отраслевых комплексов геологического, геомеханического и технологического моделирования.

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

Одновременно рынок ИИ-решений развивается быстрее традиционного инженерного ПО и переходит от пилотных проектов к этапу раннего промышленного внедрения. В нефтегазе ИИ применяется для интерпретации сейсмических данных и анализа керна, оптимизации бурения и добычи, повышения нефтеотдачи, предиктивного обслуживания оборудования и мониторинга промышленной безопасности. По данным Минэнерго, накопленный эффект от внедрения ИИ в нефтегазовой отрасли может достигать 700 млрд руб. в год, а суммарный эффект в период с 2025 по 2040 гг. оценивается в 5,4 трлн руб.

«В нефтегазе сегодня параллельно идут два процесса: стабилизация инженерных контуров в условиях ограничений по зарубежным платформам и ускоренное развитие отечественных решений — прежде всего в САПР, моделировании и прикладном ИИ. Это уже не “ИТ-повестка”, а фактор производственной устойчивости», — отметил Николай Меньшой, руководитель направления промышленного проектирования, ТХ и расчетного Софта «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще