Softline Solutions - Софтлайн Решения

Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 617 дел, на cумму 151 114 044 224 ₽*

Судебные дела (617) на сумму 151 114 044 224 ₽*
в качестве истца (489) на сумму 88 202 156 898 ₽*
в качестве ответчика (73) на сумму 776 162 392 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Грависофт» будут развивать систему taskITnow в среднем и крупном бизнесе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
27.02.2026 «Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
26.02.2026 Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) вновь подтвердила статус золотого партнера SimpleOne

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
26.02.2026 «Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
25.02.2026 «Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
18.02.2026 «Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраст
17.02.2026 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) получила высший партнерский статус «Системный интегратор» от «Группы Астра» по всем продуктовым направлениям

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
16.02.2026 «Софтлайн Решения» и SkyDNS расширяют сотрудничество в области информационной безопасности

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
12.02.2026 «Софтлайн Решения» помогла машиностроительному предприятию внедрить систему управления нормативно-справочной информацией

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
09.02.2026 «Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
04.02.2026 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) подтвердила статус ключевого партнера компании «Мультифактор»

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
15.01.2026 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла заказчику мигрировать на nanoCAD с сохранением всех чертежных стандартов

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
23.12.2025 «Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) провела пилотный проект по тестированию системы «Appius-PLM У
11.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла UDM Lab оптимизировать работу с проектной документацией с помощью решения nanoCAD

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
09.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement

«Софтлайн Решения» (ГК Softline, ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформац
05.12.2025 «Софтлайн Решения» и Infosecurity (входят в ГК Softline) обеспечили комплексную защиту крупного предприятия пищевой промышленности на базе решений «Лаборатории Касперского» и сервиса SOC

ne (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект по усилению информационной безопасности крупного предприятия пищевой промышленности. Специалисты «Софтлайн Решений» и Infosecurity (входят в ГК Softline) поставили и внедрили российские ИБ-продукты в рамках импортозамещения, а также обеспечили подключение инфраструктуры заказчика к сервису

04.12.2025 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла Башкирскому государственному медицинскому университету перейти на российское ПО и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
03.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
26.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру для финансовой компании

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
25.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
21.11.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
18.11.2025 «Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
17.11.2025 «Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
05.11.2025 «Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
01.11.2025 «Софтлайн Решения» предоставила крупной производственной компании платформу UEMaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
22.10.2025 «Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
21.10.2025 «Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
17.10.2025 «Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформа
16.10.2025 «Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
15.10.2025 Александр Минин назначен генеральным директором компании «Софтлайн Решения»

тие новых бизнес-направлений для роста оборотов компании. Александр Минин присоединился к компании «Софтлайн Решения» в марте 2024 г., имея богатый опыт работы во всех клиентских сегментах: от

06.10.2025 «Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
29.09.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет ли
22.09.2025 «Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
04.09.2025 «Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
02.09.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила EdTech-компанию платформой UEMaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
28.08.2025 «Софтлайн Решения» разработала инструмент для упрощения и ускорения интеграции платформы Directum RX с другими системами

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
27.08.2025 «Софтлайн Решения» и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта

В Российском университете транспорта открывается киберполигон Ampire для тренировок по информационной безопасности. Проект реализован совместно с компанией «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщиком продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчиком платформы — компанией «Перспективный мониторинг
01.08.2025 «Софтлайн Решения» и ЛГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
01.08.2025 «Софтлайн Решения» помогла проектному институту «Средневолжскэлектропроект» внедрить российское решение для трехмерного проектирования Renga Professional

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
02.07.2025 Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон»

«Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информацион

Публикаций - 131, упоминаний - 196

