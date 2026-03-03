Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Solutions Софтлайн Решения Софтлайн Солюшн Softline Business Solutions Softline System Solutions Softline Enterprise Solutions Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс Софтлайн Промышленный Софт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 617 дел, на cумму 151 114 044 224 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.03.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Грависофт» будут развивать систему taskITnow в среднем и крупном бизнесе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|27.02.2026
|
«Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|26.02.2026
|
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) вновь подтвердила статус золотого партнера SimpleOne
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|26.02.2026
|
«Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|25.02.2026
|
«Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|18.02.2026
|
«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраст
|17.02.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) получила высший партнерский статус «Системный интегратор» от «Группы Астра» по всем продуктовым направлениям
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|16.02.2026
|
«Софтлайн Решения» и SkyDNS расширяют сотрудничество в области информационной безопасности
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|12.02.2026
|
«Софтлайн Решения» помогла машиностроительному предприятию внедрить систему управления нормативно-справочной информацией
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|09.02.2026
|
«Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|04.02.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) подтвердила статус ключевого партнера компании «Мультифактор»
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
|15.01.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла заказчику мигрировать на nanoCAD с сохранением всех чертежных стандартов
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|23.12.2025
|
«Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) провела пилотный проект по тестированию системы «Appius-PLM У
|11.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла UDM Lab оптимизировать работу с проектной документацией с помощью решения nanoCAD
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|09.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement
«Софтлайн Решения» (ГК Softline, ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформац
|05.12.2025
|
«Софтлайн Решения» и Infosecurity (входят в ГК Softline) обеспечили комплексную защиту крупного предприятия пищевой промышленности на базе решений «Лаборатории Касперского» и сервиса SOC
ne (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект по усилению информационной безопасности крупного предприятия пищевой промышленности. Специалисты «Софтлайн Решений» и Infosecurity (входят в ГК Softline) поставили и внедрили российские ИБ-продукты в рамках импортозамещения, а также обеспечили подключение инфраструктуры заказчика к сервису
|04.12.2025
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла Башкирскому государственному медицинскому университету перейти на российское ПО и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
|03.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|26.11.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру для финансовой компании
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|25.11.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|21.11.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|18.11.2025
|
«Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|17.11.2025
|
«Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|05.11.2025
|
«Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|01.11.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила крупной производственной компании платформу UEMaaS
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|22.10.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|21.10.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|17.10.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|16.10.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|15.10.2025
|
Александр Минин назначен генеральным директором компании «Софтлайн Решения»
тие новых бизнес-направлений для роста оборотов компании. Александр Минин присоединился к компании «Софтлайн Решения» в марте 2024 г., имея богатый опыт работы во всех клиентских сегментах: от
|06.10.2025
|
«Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|29.09.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет ли
|22.09.2025
|
«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|04.09.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|02.09.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила EdTech-компанию платформой UEMaaS
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|28.08.2025
|
«Софтлайн Решения» разработала инструмент для упрощения и ускорения интеграции платформы Directum RX с другими системами
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|27.08.2025
|
«Софтлайн Решения» и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта
В Российском университете транспорта открывается киберполигон Ampire для тренировок по информационной безопасности. Проект реализован совместно с компанией «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщиком продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчиком платформы — компанией «Перспективный мониторинг
|01.08.2025
|
«Софтлайн Решения» и ЛГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|01.08.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла проектному институту «Средневолжскэлектропроект» внедрить российское решение для трехмерного проектирования Renga Professional
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|02.07.2025
|
Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон»
«Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информацион
Softline Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Павел 7 7
|Крынина Евгения 28 4
|Васильев Дмитрий 74 4
|Боровиков Игорь 135 4
|Сурикова Людмила 5 3
|Крот Иван 9 3
|Удальчикова Ирина 3 3
|Лавров Владимир 99 3
|Лыков Алексей 12 3
|Шпак Виталий 36 2
|Гаврицков Виталий 9 2
|Кочнов Павел 7 2
|Ковтун Оксана 2 2
|Гусева Ольга 2 2
|Сашин Геннадий 9 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Пинигина Галия 2 2
|Манин Александр 3 2
|Стрекалов Александр 5 2
|Аважанский Антон 2 2
|Редько Сергей 8 2
|Билялов Азат 3 2
|Карнилов Дмитрий 2 2
|Латышев Тимур 2 2
|Богачев Игорь 182 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Рожков Александр 18 2
|Минин Александр 10 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Рогдев Алексей 18 2
|Благоразумов Андрей 20 2
|Боровиков Сергей 32 2
|Коршунова Мария 8 2
|Хазов Артем 15 1
|Дбар Федор 50 1
|Одинцов Евгений 8 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Копытин Павел 5 1
|Королев Роман 23 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 2
|IDC - International Data Corporation 4953 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.