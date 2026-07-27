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T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку «Ред ОС»

Российские ИТ-разработчики «Топ Системы» и «Ред Софт» объявляют о полной технологической совместимости своих продуктов. Передовая система автоматизированного проектирования T-FLEX CAD 18 теперь полноценно работает в нативном режиме под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы».

Подтверждение совместимости обеспечивает промышленные предприятия возможностью создавать полностью технологически независимые конструкторские рабочие места, гарантирует безопасность данных и высокую скорость работы с вычислительными ресурсами, включая трехмерную графику.

T-FLEX CAD – это российская система параметрического 2D- и 3D-проектирования, которая обеспечивает полный цикл создания деталей и сборок любой сложности, оформления конструкторской документации по стандартам ЕСКД, ISO, DIN и ANSI, а также автоматической генерации спецификаций и отчетов. Система сочетает гибридную параметризацию, инструменты коллективной работы над проектами и открытую архитектуру с API для разработки собственных приложений. T-FLEX CAD поддерживает возможность импорта файлов большинства CAD-систем (Siemens NX, CATIA, Creo, SolidWorks, Autodesk Inventor и др.) от мировых производителей и универсальных форматов обмена, а также плотно интегрирована с единой PLM-платформой T-FLEX PLM, обеспечивая сквозной процесс от эскиза и моделирования до управления полным жизненным циклом изделия в едином информационном пространстве предприятия.

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

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«Перевод инженерных и конструкторских подразделений на отечественное программное обеспечение исторически является одной из самых требовательных к ресурсам задач в рамках импортозамещения. Успешная нативная совместимость «Ред ОС» и T-FLEX CAD 18 доказывает, что российские информационные технологии достигли того уровня синергии и зрелости, когда наукоемкие производства могут уверенно и безопасно мигрировать на независимые решения без потери эффективности», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Нативная поддержка «Ред ОС» в T-FLEX CAD – это закономерный этап развития нашей САПР, которая уже почти 35 лет является надежным инструментом для российских инженеров. Это позволяет предприятиям авиационной, ракетно-космической и автомобильной отраслей создавать полностью импортозамещенные рабочие места, сохраняя привычную функциональность и скорость работы со сложными сборками. Совместно с «Ред Софт» мы предлагаем промышленности готовый программный стек, способный конкурировать с тяжелыми зарубежными решениями и гарантирующий технологическую независимость, и безопасность критически важных разработок», — сказал Богдан Ключников, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании «Топ Системы».

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