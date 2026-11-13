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Top Systems T-Flex PLM T-Flex PDM
T-FLEX PLM – промышленный комплекс с использованием платформенного подхода для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий и управления данными о них, и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении их жизненного цикла: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса TFLEX PLM входят в «Реестр российского программного обеспечения».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Top Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Ключников Богдан 4 4
|Кураксин Сергей 4 3
|Козлов Сергей 49 3
|Головкин Константин 6 3
|Смирнова Елена 16 2
|Аронсон Михаил 34 2
|Массух Илья 239 2
|Климов Андрей 88 2
|Артамонов Александр 4 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Константинов Константин 32 1
|Заянц Илья 57 1
|Корсаков Анатолий 18 1
|Груздев Антон 56 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Грудинин Дмитрий 28 1
|Бикулов Сергей 2 1
|Карпов Роман 84 1
|Мриль Станислав 14 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 230 1
|Григоренко Вадим 68 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Ерофеев Михаил 7 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 45 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Пименов Кирилл 3 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Кочан Игорь 2 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Иванец Евгений 40 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Седов Александр 2 1
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