Конструкторское бюро «Глобус» ускорило обновление данных по 10 тысячам номенклатуры с недели до часа

Рязанское приборостроительное предприятие АО «РКБ "Глобус"» перешло с бухгалтерской системы «Парус» на «1С:ERP Управление предприятием» («1С:ERP») для комплексной автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «АиБ Цифровизация».

«Мы долго не решались на переход, но в какой-то момент поддержка ушла из региона и обновление системы стало большой проблемой, — поделился заместитель генерального директора по инновационному развитию «РКБ "Глобус"» Виталий С. — И мы начали переход на «1С:ERP» в связке с «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборотом» и ранее уже используемой нами системой T-FLEX PLM».

Подготовка заняла восемь месяцев. На предприятии пересмотрели бизнес-процессы и создали актуальную нормативно-справочную информацию (НСИ). Специалисты привели в соответствие требованиям законодательства раздельный учет, обеспечили оперативное получение данных по наличию покупных комплектующих для планирования производства и закупок, добились прозрачности данных по всем складским движениям. Система отражает обеспеченность по необходимым полуфабрикатам в нескольких разрезах, в том числе — по узлам, сборкам, не переходя при этом на полуфабрикатный учет.

«Сейчас мы получаем информацию по 3-10 тысячам номенклатуры в течение часа, а не недели, как ранее», — отметил представитель «РКБ "Глобус"».

Информация о частичной или полной замене покупных комплектующих в составе изделий обновляется на предприятии ежесуточно, что позволило точнее планировать работы, снизить количество покупок неликвида и нагрузку на склады. Вся потребность на десятки тысяч позиций номенклатуры порождается на предприятии открытием всего одного заказа на производство.

«Мы не стали внедрять полноценный полуфабрикатный учет, чтобы не растягивать проект во времени и обойтись без значительного расширения штата предприятия, — сказал представитель компании-интегратора, генеральный директор «АиБ Цифровизация» Дмитрий Смирнов. — Решить поставленные задачи полностью удалось при помощи доработок, создания в «1С:ERP» двух кастомных автоматизированных рабочих мест, которые мы интегрировали с конструкторскими программами. Это позволило предприятию всегда видеть обеспеченность заказа по номенклатуре, которую необходимо приобрести или переобособить, видеть складские остатки и формировать потребность, отслеживать нарушение сроков поставки и оперативно планировать исполнение заказов».