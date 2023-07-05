Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов.

21 июня 2023 гю состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ, группой «Борлас» и компанией «Топ cистемы».

Стороны договорились о развитии долгосрочного сотрудничества по подготовке на базе КНИТУ-КАИ профессиональных инженерных кадров, обладающих высокими компетенциями в области применения информационных систем управления жизненным циклом изделий на базе отечественной PLM-платформы T-FLEX PLM.

Подписи под документом поставили ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков и директор по развитию компании «Топ cистемы» Константин Головкин. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Партнеры намерены создать на базе «КАИ-ПАРК» центр компетенций по отечественным инженерным системам управления жизненным циклом изделия, обеспечивающий решение задач замещения иностранного инженерного ПО и достижения технологического суверенитета предприятий различных отраслей машиностроения, сотрудничающих с КНИТУ-КАИ.

Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев: «КНИТУ-КАИ, компания «Топ cистемы» и группа «Борлас» сделали важный шаг. Уверен, что совместно мы придем к большому результату. КНИТУ-КАИ делает упор на использование отечественных программных продуктов для подготовки специалистов с уникальными компетенциями».

Директор по развитию компании «Топ cистемы» Константин Головкин: «Наиболее важные задачи сейчас – это переход на отечественное программное обеспечение и подготовка квалифицированных инженерных кадров, необходимых для реализации выпуска продукции предприятиями региона. Компания «Топ cистемы» подписала данное трехстороннее соглашение, понимая важность системной подготовки кадров и обеспечения промышленности современными технологическими решениями».

Директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков: «В КНИТУ-КАИ накоплен большой опыт подготовки инженерных кадров и ведения научно-исследовательской деятельности с применением зарубежного программного обеспечения, который сейчас должен быть применен для обеспечения планомерного перехода как самого ВУЗа, так и предприятий Татарстана на инженерное ПО от российских разработчиков. Группа «Борлас», совместно с компанией «Топ системы», намеревается оказывать КАИ и предприятиям региона техническую и консультационную поддержку, необходимую для сокращения сроков такого перехода. Центр компетенции на базе «КАИ-ПАРК» уже в этом году должен стать для предприятий, сотрудничающих с КНИТУ-КАИ, действующим полигоном для формирования целевой архитектуры и практической отработки комплексных PLM-решений на базе отечественного ПО».

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Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ – образовательный и научно-исследовательский комплекс. Вуз обладает научно-педагогической школой, которая выпускает специалистов в различных областях – от авиапромышленности до машиностроения. Руководством взят курс на внедрение инновационных технологий, современных методов образования, использование новейшего оборудования. КНИТУ-КАИ является участником программы «Приоритет 2030».

Компания «Топ cистемы» — российский разработчик и поставщик систем управления полным жизненным циклом изделий — от разработки до производства и послепродажного обслуживания.

«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про». «Борлас» предлагает заказчикам ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.