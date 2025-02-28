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Айтисфера ExactFarming Точное землепользование
Компания «Айтисфера» - один из разработчиков ИТ-решений в области АПК. Свыше 8 тысяч хозяйств контролируют свои поля с помощью сервисов «Айтисферы». Накоплены данные больше, чем о 7 млн га земли. Предприятие активно развивает аграрные маркетплейсы, создает технологии оценки потенциала сельскохозяйственных земель в разных регионах России.
Айтисфера и организации, системы, технологии, персоны:
|Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
|Комос Групп 15 1
|Павлюченко Алексей 1 1
|Кудинова Анна 1 1
|Барингольц Игорь 1 1
|Халиуллин Нияз 1 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Коробченко Олег 2 1
|Пискарёв Александр 2 1
|Элердова Милана 9 1
|Заикин Егор 3 1
|Куканов Антон 6 1
|Эдер Александр 7 1
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