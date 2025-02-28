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Айтисфера ExactFarming Точное землепользование


Компания «Айтисфера» - один из  разработчиков ИТ-решений в области АПК. Свыше 8 тысяч хозяйств контролируют свои поля с помощью сервисов «Айтисферы». Накоплены данные больше, чем о 7 млн га земли. Предприятие активно развивает аграрные маркетплейсы, создает технологии оценки потенциала сельскохозяйственных земель в разных регионах России.


28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
07.09.2023 «Айтисфера» и Sitronics Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
02.03.2017 Exactfarming создала платформу для сельскохозяйственного интернета вещей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Айтисфера и организации, системы, технологии, персоны:

Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
Крок - Croc 1777 1
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РИВЦ АО - Республиканский информационно-вычислительный центр 4 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1132 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Россия - ПФО - Саратовская область 735 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 707 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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