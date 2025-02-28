Компания «Айтисфера» - один из разработчиков ИТ-решений в области АПК. Свыше 8 тысяч хозяйств контролируют свои поля с помощью сервисов «Айтисферы». Накоплены данные больше, чем о 7 млн га земли. Предприятие активно развивает аграрные маркетплейсы, создает технологии оценки потенциала сельскохозяйственных земель в разных регионах России.