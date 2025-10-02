Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кудинова Анна
УПОМИНАНИЯ
|02.10.2025
|Wheelies и ExactFarming объединяют технологии для развития точного земледелия 1
|07.09.2023
|«Айтисфера» и Sitronics Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
Кудинова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1362 1
|Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Элердова Милана 9 1
|Коробченко Олег 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
|Земля - планета Солнечной системы 10582 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.