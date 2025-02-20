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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169090
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РИВЦ АО Республиканский информационно-вычислительный центр



20.02.2025 Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока 1
21.09.2022 Kazan Digital Week 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
21.06.2022 Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме Kazan Digital Week 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

РИВЦ АО и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Крок - Croc 1777 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 3 1
ИнноГеоТех 8 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 10 1
Комос Групп 14 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 14 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2230 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Павлюченко Алексей 1 1
Барингольц Игорь 1 1
Халиуллин Нияз 1 1
Пискарёв Александр 1 1
Эдер Александр 7 1
Куканов Антон 6 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2923 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 3
Россия - РФ - Российская федерация 145338 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1649 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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