РИВЦ АО Республиканский информационно-вычислительный центр
РИВЦ АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
|Крок - Croc 1777 1
|Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
|Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 3 1
|ИнноГеоТех 8 1
|КомЛайн - ComLine 17 1
|Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 10 1
|Комос Групп 14 1
|Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 14 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
|Павлюченко Алексей 1 1
|Барингольц Игорь 1 1
|Халиуллин Нияз 1 1
|Пискарёв Александр 1 1
|Эдер Александр 7 1
|Куканов Антон 6 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2923 3
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 3
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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