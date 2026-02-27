Разделы

Павлюченко Алексей


СОБЫТИЯ


27.02.2026 «Яндекс» зарегистрировал для своих беспилотных грузовиков бренд «Роботрак» 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Павлюченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

КомЛайн - ComLine 17 1
РИВЦ АО - Республиканский информационно-вычислительный центр 4 1
ИнноГеоТех 9 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
Информпроект МГК 4 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Крок - Croc 1822 1
Комос Групп 26 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 156 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1430 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1331 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Эдер Александр 8 1
Куканов Антон 6 1
Пискарёв Александр 6 1
Халиуллин Нияз 3 1
Барингольц Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 1
Forbes - Форбс 935 1
Kazan Digital Week 19 1
