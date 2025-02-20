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Халиуллин Нияз
|20.02.2025
|Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока 1
|26.08.2022
|Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
Халиуллин Нияз и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
|Павлюченко Алексей 1 1
|Барингольц Игорь 1 1
|Кабанов Марат 39 1
|Пискарёв Александр 2 1
|Эдер Александр 7 1
|Куканов Антон 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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