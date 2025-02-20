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Халиуллин Нияз


20.02.2025 Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Халиуллин Нияз и организации, системы, технологии, персоны:

РИВЦ АО - Республиканский информационно-вычислительный центр 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 4 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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