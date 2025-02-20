Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока

МТС в сотрудничестве с Республиканским информационно-вычислительным центром (АО РИВЦ) реализовала в Татарстане ряд проектов, направленных на повышение эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. Умное видеонаблюдение позволяет фермерам контролировать процесс доения коров, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности животных. В результате внедрения цифровых решений улучшается качество молочной продукции, эффективность надоев, а также снижается заболеваемость крупного рогатого скота. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умное видеонаблюдение МТС работает на семи фермерских хозяйствах Татарстана. Цифровое решение МТС при помощи видеокамер и умной видеоаналитики контролирует процесс дойки, анализирует действия оператора и помогает фиксировать нарушения и оперативно их устранять. В результате внедрения решения на фермах снизилась заболеваемость животных и повысилось качество продукции, что вкупе привело к росту производительности на 31%.

Совместный проект МТС и АО РИВЦ также реализуется в Бавлинском районе Татарстана, в крупных фермерских хозяйствах, где насчитывается до 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота. К доильному оборудованию подключается индивидуальный счетчик, позволяющий без участия человека собирать данные о производительности животных. В режиме онлайн они передаются в личный кабинет пользователя, где формируются удобные для анализа таблицы и наглядные графики. На основе выгруженных данных фермеры могут принимать решения о рационе, объемах корма и других важных аспектах ухода за животными. Внедрение такого решения позволило сократить расходы на ветеринарное лечение и добиться снижения заболеваемости коров на 30%.

«Сельское хозяйство - одно из важнейших составляющих экономики Татарстана. Мы рады, что технологии МТС способствуют цифровизации отрасли и помогают предприятиям агропромышленного сектора региона повышать производительность и развиваться. Проекты, реализованные совместно с АО РИВЦ, ответственным за цифровую трансформацию аграрного сектора республики, могут быть расширены и масштабированы и на другие хозяйства не только Татарстана, но и других российских регионов. Они также могут быть актуальны для любого агропредприятия и думаю, будут востребованы среди фермеров», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«В 2024 г. Татарстан вошел в тройку лидеров по производству продукции сельского хозяйства среди российских регионов. Внедрение технологий дает возможность улучшать производственные показатели и обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона. К примеру, в сельском хозяйстве, где производительность труда остается довольно низкой, цифровые решения, в том числе с применением искусственного интеллекта, позволяют усилить, ускорить, где-то даже восполнить отсутствие человека. На основе анализа реализуемых в регионе проектов мы понимаем, какую экономическую выгоду могут дать хозяйствам технологии, видим их востребованность и делаем ставку на цифровизацию. Фермеры Татарстана уже могут оценить эффект, которого удалось достичь благодаря объединению опыта и наработок наших специалистов и экспертизы МТС, как поставщика высокотехнологичных решений», - отметил генеральный директор АО РИВЦ Нияз Халиуллин.