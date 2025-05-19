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ИнноГеоТех
ИнноГеоТех создаёт интеллектуальные геоинформационные решения для государственных и корпоративных заказчиков. Компания основана в 2017 году Университетом Иннополис совместно с АО «РВК» для реализации проекта «Цифровая модель Республики Татарстан» (ЦМРТ) в рамках выполнения дорожной карты НТИ «Аэронет». Основные направления деятельности — проектные решения в области инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, мониторинга лесного фонда и объектов недвижимости, создания цифровых моделей территорий и оцифровки геопространственных материалов.
УПОМИНАНИЯ
ИнноГеоТех и организации, системы, технологии, персоны:
|РВК - Российская венчурная компания 551 3
|Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
|Комос Групп 18 1
|Пискарёв Александр 4 1
|Эдер Александр 7 1
|Хасанов Александр 1 1
|Куканов Антон 6 1
|Головко Олег 8 1
|Халиуллин Нияз 2 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Барингольц Игорь 1 1
|Павлюченко Алексей 1 1
|Авраменко Валерий 1 1
|Миролюбов Алексей 2 1
|Осикова Анна 1 1
|Долгова Татьяна 1 1
|Спиренков Вячеслав 26 1
|Семенихин Кирилл 20 1
|Шиловских Петр 17 1
|Балаков Альберт 1 1
|Хаиров Булат 1 1
|Зарипов Ильгизар 1 1
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