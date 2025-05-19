ИнноГеоТех создаёт интеллектуальные геоинформационные решения для государственных и корпоративных заказчиков. Компания основана в 2017 году Университетом Иннополис совместно с АО «РВК» для реализации проекта «Цифровая модель Республики Татарстан» (ЦМРТ) в рамках выполнения дорожной карты НТИ «Аэронет». Основные направления деятельности — проектные решения в области инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, мониторинга лесного фонда и объектов недвижимости, создания цифровых моделей территорий и оцифровки геопространственных материалов.