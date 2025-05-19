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ИнноГеоТех

ИнноГеоТех

ИнноГеоТех создаёт интеллектуальные геоинформационные решения для государственных и корпоративных заказчиков. Компания основана в 2017 году Университетом Иннополис совместно с АО «РВК» для реализации проекта «Цифровая модель Республики Татарстан» (ЦМРТ) в рамках выполнения дорожной карты НТИ «Аэронет». Основные направления деятельности — проектные решения в области инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, мониторинга лесного фонда и объектов недвижимости, создания цифровых моделей территорий и оцифровки геопространственных материалов. 

 

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 BI-модуль в веб-ГИС Geohub: инструмент для работы с геоданными 1
23.07.2024 В Новосибирской области провели первый мониторинг вырубок лесов с помощью искусственного интеллекта 2
03.07.2024 «Инногеотех» разработал ИИ-платформу для анализа больших территорий в различных отраслях 1
11.03.2024 Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1
04.03.2024 Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса 1
27.12.2023 Как искусственный интеллект становится помощником в предсказании пожаров — пилотный запуск в цифрах 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ИнноГеоТех и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Крок - Croc 1784 1
РИВЦ АО - Республиканский информационно-вычислительный центр 4 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 4 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Ланит Интеграция 195 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
ИИ-Технологии 133 1
Ингеотех 1 1
БАРС Груп 550 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
Формоза-Софт 3 1
Скайори 1 1
Брайт софт 2 1
Аверс информ 1 1
РВК - Российская венчурная компания 551 3
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 145 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
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ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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