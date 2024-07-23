В Новосибирской области провели первый мониторинг вырубок лесов с помощью искусственного интеллекта

Центр цифровой трансформации Новосибирской области (ЦЦТ НСО) совместно с компанией «Инногеотех» в экспериментальном режиме запустили мониторинг лесоизменений, который с помощью нейронных сетей позволяет непрерывно отслеживать вырубки лесов региона. Об этом CNews сообщили представители «Инногеотех».

Сервис был запущен в тестовом режиме на территории одного из лесничеств в Новосибирской области: на основе космоснимков среднего пространственного разрешения анализировалась площадь 8,6 тыс. га в заданный временной интервал — с 2017 г. по 2024 г.

Результат эксперимента — в Новосибирском лесничестве нейронные сети зафиксировали 1,1 тыс. фактов лесоизменений, которые произошли за последние восемь лет.

Дополнительно, в период с 2023 по 2024 гг., данные фиксировались в разрезе зимнего, весеннего, летнего и осеннего периодов, чтобы специалистам проще было работать с полученными данными и сравнивать результаты с исходными космическими снимками.

В дальнейшем сотрудники профильных ведомств могут использовать нейронные сети для оперативного отслеживания вырубок и упрощения контроля за состоянием лесного фонда.

Внедрение нейросервиса также в дальнейшем может помочь сократить время на проведение наземного контроля территории всех лесничеств Новосибирской области.

«При реализации пилотного проекта команда опиралась на собственный опыт проведения космомониторинга в других регионах РФ, таких как Татарстан и Пермь. Для проведения мониторинга использовалась собственная ИИ-платформа Geovision, а для визуализации геоданных по вырубкам платформа Geohub», — сказала руководитель проектов в «Инногеотехе» Татьяна Долгова.

«Мониторинг территорий с использованием нейросетей, — одно из направлений, которое сейчас активно изучается в регионе. За время эксперимента мы получили результаты в границах одного лесничества, которые сопоставили с архивными данными. В будущем практика использования нейросервисов для оперативного мониторинга различных изменений будет масштабирована на территорию всего региона», — сказал руководитель ЦЦТ НСО Николаенко А.Л.