Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

В Новосибирской области провели первый мониторинг вырубок лесов с помощью искусственного интеллекта

Центр цифровой трансформации Новосибирской области (ЦЦТ НСО) совместно с компанией «Инногеотех» в экспериментальном режиме запустили мониторинг лесоизменений, который с помощью нейронных сетей позволяет непрерывно отслеживать вырубки лесов региона. Об этом CNews сообщили представители «Инногеотех».

Сервис был запущен в тестовом режиме на территории одного из лесничеств в Новосибирской области: на основе космоснимков среднего пространственного разрешения анализировалась площадь 8,6 тыс. га в заданный временной интервал — с 2017 г. по 2024 г.

Результат эксперимента — в Новосибирском лесничестве нейронные сети зафиксировали 1,1 тыс. фактов лесоизменений, которые произошли за последние восемь лет.

Дополнительно, в период с 2023 по 2024 гг., данные фиксировались в разрезе зимнего, весеннего, летнего и осеннего периодов, чтобы специалистам проще было работать с полученными данными и сравнивать результаты с исходными космическими снимками.

В дальнейшем сотрудники профильных ведомств могут использовать нейронные сети для оперативного отслеживания вырубок и упрощения контроля за состоянием лесного фонда.

Как обеспечить управление ИКТ-активами в масштабе фестиваля
Телеком

Внедрение нейросервиса также в дальнейшем может помочь сократить время на проведение наземного контроля территории всех лесничеств Новосибирской области.

«При реализации пилотного проекта команда опиралась на собственный опыт проведения космомониторинга в других регионах РФ, таких как Татарстан и Пермь. Для проведения мониторинга использовалась собственная ИИ-платформа Geovision, а для визуализации геоданных по вырубкам платформа Geohub», — сказала руководитель проектов в «Инногеотехе» Татьяна Долгова.

«Мониторинг территорий с использованием нейросетей, — одно из направлений, которое сейчас активно изучается в регионе. За время эксперимента мы получили результаты в границах одного лесничества, которые сопоставили с архивными данными. В будущем практика использования нейросервисов для оперативного мониторинга различных изменений будет масштабирована на территорию всего региона», — сказал руководитель ЦЦТ НСО Николаенко А.Л.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024