«Инногеотех» разработал ИИ-платформу для анализа больших территорий в различных отраслях

Компания «Инногеотех» разработала сервис Geovision — платформу для нейросетевого мониторинга больших пространств. ИИ-модели способны в автоматическом режиме проанализировать изменения в лесной отрасли, землепользовании, сельском хозяйстве, недропользовании. Об этом CNews сообщили представители «Инногеотех».

Подсистемы платформы Geovision — анализ, обработка космоснимков и результат в одной системе

Geovision.ImageryData — подсистема, которая помогает проводить автоматизированный поиск и загрузку нужных спутниковых снимков из внешних источников данных дистанционного зондирования Земли. Пользователи могут выбирать тип спутника, устанавливать временные периоды, указывать максимально допустимый процент облачности и выделять интересующую область поиска на карте или загружать файлы в различных геоформатах.

Geovision.Project — в модуле можно за несколько кликов провести анализ растровых данных с помощью предобученных нейронных сетей.

В Geovision.Storage сохраняются результаты обработки и постобработки, исходные данные, полученные с помощью подсистемы Geovision.imageryData, а также области поиска. Все данные — исходные космоснимки и результаты хранятся в одной системе.

Оптимизация работы по анализу и обработке пространственных данных для геоспециалистов

С помощью Geovision ГИС-подразделения могут сократить время на анализ данных больших территорий и повысить эффективность своей работы. В платформе можно задействовать разные ИИ-модели для проведения анализа территорий: от автоматического мониторинга лесоизменений до создания бесшовного мозаичного покрытия.

Geovision в лесном хозяйстве — автоматический анализ данных о сплошных вырубках и других лесоизменениях

Встроенные нейронные сети отслеживают 4 класса лесоизменений — кроме сплошных вырубок, на основе анализа данных ДЗЗ в автоматическом или ручном режиме можно проанализировать следы пожаров, ветровалы, карьеры ОПИ.

Сервис ускоряет процесс мониторинга в лесном комплексе: запуск поиска лесоизменений можно получить в автоматическом режиме с 72% точности.

Geovision для строительной отрасли — выявление незаконных построек

Платформу можно задействовать для выявления незаконных построек: в системе уже встроены нейронные сети, которые на основе данных ДЗЗ определяют земельные участки (ЗУ), здания и сооружения. Полученные результаты органы государственной власти могут использовать для учета незарегистрированных объектов и налогового регулирования.

Geovision для сельского хозяйства — определение границ полей и анализ урожайности

В ближайшее время в сервисе мониторинга Geovision появятся нейронные сети, которые будут анализировать в автоматическом режиме различные сельскохозяйственные классы — границы земель сельхозназначения, виды сельскохозяйственных культур. Применение сервиса ускорит процесс инвентаризации земель сельхозназначения, выявления земель, потенциально вводимых в состав ЗСХН, а также поможет в прогнозировании урожайности.

«Geovision будет полезен для органов государственной власти и бизнеса, связанного с пространственными данными.

В текущей версии ИИ-модели можно использовать для автоматического анализа лесных классов и классов землепользования. Платформу также можно внедрять и для отслеживания изменений в других отраслях», — сказал руководитель продукта в «Инногеотех» Булат Хаиров.