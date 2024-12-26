3V services SimInTech Simulation In Technic
SimInTech (Simulation In Technic) – российское программное обеспечение для разработки математических 1D-моделей, алгоритмов управления, интерфейсов управления и автоматической генерации кода для контроллеров управления и графических дисплеев.
3V services и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Массух Илья 231 1
|Кравченко Кирилл 6 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Чешко Антон 1 1
|Королев Роман 9 1
|Корнев Александр 6 1
|Шостак Юрий 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Путин Владимир 3171 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Смирнова Елена 14 1
|Рогалев Николай 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.