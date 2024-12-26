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3V services SimInTech Simulation In Technic


SimInTech (Simulation In Technic) – российское программное обеспечение для разработки математических 1D-моделей, алгоритмов управления, интерфейсов управления и автоматической генерации кода для контроллеров управления и графических дисплеев.


26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
09.12.2024 Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им 1
11.06.2024 В МЭИ разработали перчатку для дистанционного сенсорного управления робототехнической системой различного назначения 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

3V services и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
SAP SE 5277 2
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9701 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 5 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Сател 125 1
Миранда-Медиа 59 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
ИнфоТех 27 1
Монолит-Инфо 121 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Омега 82 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
8213 1
ANSYS 75 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Нанософт - nanoCAD 94 2
Siemens Teamcenter 66 2
Top Systems T-Flex PLM 17 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 1
OSIsoft PI System 10 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Siemens FiberSIM 3 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Microsoft Azure 1408 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
ESI ProCAST 4 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Солнцева Екатерина 58 1
Массух Илья 231 1
Кравченко Кирилл 6 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Чешко Антон 1 1
Королев Роман 9 1
Корнев Александр 6 1
Шостак Юрий 2 1
Шадаев Максут 1008 1
Путин Владимир 3171 1
Горбунов Алексей 29 1
Смирнова Елена 14 1
Рогалев Николай 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
Цифровое право - Цифровые права 115 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Аренда 2416 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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