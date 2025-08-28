Получите все материалы CNews по ключевому слову
CDO Global DeepTalk
УПОМИНАНИЯ
CDO Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Массух Илья 235 1
|Новиков Павел 103 1
|Сокольская Ирина 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380371, в очереди разбора - 737779.
Создано именных указателей - 181695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.