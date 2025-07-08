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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178342
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1520 ГК Нацпроектстрой С-Инфо S-Info

1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info

ООО «С-ИНФО», являясь разработчиком и правообладателем собственного программного обеспечения S-INFO

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «С-Инфо» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 3
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10031 1
Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
МегаФон 9415 1
SAP SE 5352 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
Microsoft Corporation 24939 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 853 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 1
Сател 152 1
Миранда-Медиа 62 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
ИнфоТех 33 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
Монолит-Инфо 124 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
Омега 85 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 23 1
RESA Airport Data Systems 3 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 433 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Газпром ПАО 1377 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2559 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 303 1
Северсталь ПАО - Severstal 514 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Татнефть 230 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
ФосАгро 133 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 286 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Сургутнефтегаз - СНГ 274 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 146 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 303 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1797 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11867 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12677 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 813 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1180 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2371 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8776 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2276 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4701 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2569 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1538 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7003 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2900 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1335 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1440 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3351 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5461 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1291 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 577 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 773 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 359 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 154 1
Aspen aspenONE 27 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 219 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Top Systems T-Flex PLM 22 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 23 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 47 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 55 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 4 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Массух Илья 234 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3083 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6425 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Цифровое право - Цифровые права 119 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 838 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5403 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5093 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5797 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Паспорт - Паспортные данные 2623 1
Аренда 2512 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 665 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1099 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 167 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1232 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2498 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 856 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 959 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 327 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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