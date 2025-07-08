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1520 ГК Нацпроектстрой С-Инфо S-Info
ООО «С-ИНФО», являясь разработчиком и правообладателем собственного программного обеспечения S-INFO
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|«С-Инфо» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 3
|09.03.2023
|На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Массух Илья 234 1
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