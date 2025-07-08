«С-Инфо» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «С-Инфо» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise (версии 15, 16, 17), Postgres Pro Standard (версии 14, 15, 16, 17) и BIM-платформы S-Info. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

S-Info — отечественная среда общих данных (BIM-платформа) для управления жизненным циклом объекта транспортной инфраструктуры на основе информационного моделирования. S-Info предлагает линейку продуктов для создания сводной информационной модели объекта, консолидации данных, организации и структурирования информации, совместной работы в проекте, управления, мониторинга, контроля, календарного планирования, блока аналитики, построения отчетов и интерактивных дашбордов и виджетов. Линейка представляет ряд настольных, серверных и web-решений.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.