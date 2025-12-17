Разделы

ОМК ВМЗ Выксунский металлургический завод Альметьевский трубный завод

ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С» 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 1
20.04.2023 ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра» 1
12.04.2023 ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
13.07.2021 Андрей Захаров, -

Опасными промышленными агрегатами должны управлять не люди, а цифровые решения

 1
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров 3
22.01.2020 ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM 2
25.10.2018 ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM 3
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 4
28.02.2018 На ВМЗ внедрено управление складскими запасами на базе SAP MRP Monitor 3
23.01.2018 ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе 2
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
06.06.2016 «Ланит» — один из лидеров рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии СNews Analytics 1
28.09.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Выксунского металлургического завода» 2
31.05.2013 «Ай-Теко» внедрила в ОМК общекорпоративные справочники PhoneUP «Директория» 3
14.12.2012 Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза 1
02.10.2008 Воронежскому механическому заводу исполнилось 80 лет 1
28.01.2008 ОМК автоматизировала бюджетирование на базе Oracle 2
21.11.2006 "Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме 1
16.05.2006 "Открытые Технологии" внедрила Payroll на Выксунском металлургическом заводе 4
13.07.2005 ВМЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру 2
29.06.2005 ОМК автоматизирует бюджетное управление 2
12.01.2005 РБК СОФТ разработала сайт Чусовского металлургического завода 1
05.11.2001 Sterling Group внедряет Oracle на предприятиях ОМК 1
01.08.2001 На Чусовском металлургическом заводе внедряется информационная система Oracle E-Business Suite 3
17.10.2000 Фонд Развития Трубной Промышленности запустил Информационно-Торговую Систему в интернете 2

Публикаций - 30, упоминаний - 53

ОМК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5435 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 5
Oracle Corporation 6873 5
SAP CIS - САП СНГ 864 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 4
Ланит Интеграция 213 3
9009 3
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Омега 86 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
МегаФон 9929 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
Сател 163 1
Миранда-Медиа 71 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
ИнфоТех 37 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 18 1
Монолит-Инфо 126 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Ростех - Радиозавод 69 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 87 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 1
Открытые технологии 716 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Экра НПП 2 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 17
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 6
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 12 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Открытие Арена - стадион 21 2
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 2
Азот ГК - Аммоний АО 18 2
ОМК - Губахинский кокс - Коксохимический завод 2 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Северсталь ПАО - Severstal 563 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Русагро Группа Компаний 340 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 2
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Деловые Линии ГК 79 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2168 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5276 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12012 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31810 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Аксессуары 4135 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 984 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 242 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 2
1С:ERP Управление предприятием 719 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Aspen aspenONE 28 1
HPE 3PAR 103 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
ЭЛАР Контекст 17 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Siemens Teamcenter 68 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
SAP Work Management 10 1
SAP MRP Monitor - SAP Material Requirements Planning 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С:Корпорация 54 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Архивный фонд РФ 111 1
OSIsoft PI System 15 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
1С:Контрагент 7 1
Мобильный обходчик 24 1
МТС 3G-сеть 121 1
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 1
Oracle Applications 90 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
1С:Аналитика 28 1
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Маршанкулов Мурат 18 3
Агузумцян Ара 20 2
Митенков Алексей 20 2
Трещанин Александр 3 2
Леонтович Алексей 33 2
Христолюбов Вячеслав 15 2
Ежкин Николай 2 2
Геваль Майя 2 2
Массух Илья 235 1
Бобровников Борис 104 1
Иваненко Максим 3 1
Барыков Александр 1 1
Маркин Владимир 16 1
Вирцер Евгений 42 1
Гименез Вероника 9 1
Филимонова Татьяна 1 1
Назаров Вадим 1 1
Конов Дмитрий 5 1
Пяткин Сергей 1 1
Кокарев Илья 1 1
Куликов Роман 31 1
Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
Поелуев Эдуард 1 1
Трофимова Людмила 50 1
Захаров Андрей 38 1
Нуралиев Борис 294 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 15
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2109 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 53 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 101 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 1
Россия - УФО - Челябинская область 1391 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 3
Экономический эффект 1218 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Аренда 2584 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского ГБПОУ - Выксунский политехнический техникум 2 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
