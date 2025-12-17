CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С»

Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл». Заказчик получил комплексное решение для автоматизации и сквозного управления данными о своих бизнес-процессах, интегрированное с 15 смежными системами предприятия. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Деятельность металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл» сосредоточена на заготовке, переработке и поставке лома черных металлов на Выксунский металлургический завод, входящий в состав группы «ОМК», а также сторонним организациям.

Компания «ОМК ЭкоМеталл» реализует цифровизацию бизнес-процессов. Ранее для управления ресурсами в каждом филиале использовались обособленные системы управленческого и оперативного учета («1С:Трейд» и «1С:Оперативный учет») и система бухгалтерского учета («1С:Бухгалтерия»). Это вызывало сложности с формированием консолидированной отчетности по предприятию, расчетом себестоимости и ведением взаиморасчетов с контрагентами. Отсутствовала единая методология планирования и ведения учета в филиалах.

В связи с ростом объемов производства и расширением географии бизнеса руководство «ОМК ЭкоМеталл» приняло решение о разработке и внедрении на всех своих предприятиях единой комплексной информационной системы класса ERP на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» – «ЕРП МК «ОМК-ЭкоМеталл».

Проект преследовал следующие цели: перевод учета на единую комплексную систему с централизованным доступом; автоматизация управления бизнес-процессами приемки и переработки лома на ПЗУ; автоматизация управления процессами транзитной поставки лома; автоматизация учета процессов технического обслуживания и ремонта (ТоиР); автоматизация ведения регламентного учета и фискальной отчетности; расчет себестоимости готовой продукции в каждом филиале; увеличение производительности труда сотрудников; снижение влияния человеческого фактора на бизнес-процессы учета; повышение точности данных, собираемых в системе; формирование аналитической отчетности по результатам хозяйственных операций.

Реализация проекта осуществлялась специалистами CorpSoft24.

На стадии проектирования системы эксперты CorpSoft24 собрали требования заказчика, провели аудит и анализ существующих систем и бизнес-процессов предприятий, сформировали проектное решение, проработали механизмы миграции исторических данных и интеграции создаваемой системы со смежными внутренними и внешними системами. Также была сформирована методология единообразного ведения бизнес-процессов в «1С: ERP. Управление предприятием».

Затем была осуществлена разработка, внедрение, нагрузочное тестирование системы. Ввиду сложности системы, ее внедрение происходило в два этапа: сначала был подключен функционал оперативного учета, затем – регламентированного. В рамках опытно-промышленной эксплуатации специалисты CorpSoft24 взяли на себя три линии технической поддержки системы, включая расширенную первую линию с дежурством в режиме 24х7. Одновременно с этим была разработана и внедрена подсистема ведения централизованной НСИ для всех филиалов и центрального офиса «ОМК ЭкоМеталл». Осуществлена миграция исторической информации из нескольких систем учета в единую базу данных.

Также были проведены все необходимые интеграции с 15 внутренними и внешними информационными системами разных типов. Например, «ЕРП МК «ОМК-ЭкоМеталл» взаимодействует с системой подготовки и оформления перевозочных документов РЖД (ЭТРАН), банковской системой онлайн-оплаты, системой взвешивания металла, системой видеоаналитики, модулем ЮЗЭДО, различными модулями «1С», системой мониторинга транспорта «Автограф» и многими другими – всего реализовано более 40 интеграционных потоков.

Поскольку большой объем данных, хранящихся в системе, представляет собой конфиденциальную информацию, специалисты уделили большое внимание обеспечению ее информационной защиты в строгом соответствии со стандартами холдинга «ОМК».

Отдельным важным этапом стало обучение персонала заказчика основам администрирования и эксплуатации системы. Для этого специалисты CorpSoft24 провели ряд вебинаров и создали цикл видеоинструкций. Пользователями системы являются несколько групп сотрудников «ОМК-ЭкоМеталл»: директор филиала, начальники участков, операторы, бухгалтеры, экономисты, специалисты поддержки продаж, весовщики лома, аналитики, администраторы и другие. Видеоролики по работе в системе для каждой из этих бизнес-функций доступны в корпоративной базе знаний.

«Мы реализовали масштабный проект, достаточно сложный из-за того, что необходимо было корректно перенести в новую систему большой объем исторических данных, реализовать ряд нетиповых механизмов работы, обеспечить быстродействие высоконагруженной системы, провести множество интеграций», – сказал проект Руслан Разуваев, руководитель направления корпоративных внедрений CorpSoft24.