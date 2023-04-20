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ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра»

«Объединенная двигателестроительная корпорация» «Ростеха» подключила к системе мониторинга «Диспетчер» более 1 тыс. станков на производственном комплексе «Салют» в Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК.

Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени – от суток до нескольких месяцев. Все эти данные помогают принимать решения по корректировке «узких мест» в производственной цепи и рациональному использованию оборудования.

«Современное высокотехнологичное производство, такое как двигателестроение, невозможно представить без применения цифровых технологий. Особенно это касается вопросов эффективного управления производственным оборудованием. Внедренная в ОДК система мониторинга позволяет ощутимо увеличивать пропускную способность предприятий, получать полноценную картину происходящего на производстве. Это возможно, в том числе, благодаря подключению к «Диспетчеру» не только станков с ЧПУ, но и другого оборудования и рабочих мест сборочных бригад. Уже сейчас мы можем говорить о первых результатах внедрения системы: благодаря мониторингу предприятие на 12% сократило нерегламентированные простои техники и на 40% увеличило коэффициент загрузки оборудования», – сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

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Собираемые системой данные с 14 цехов анализируются и доступны в режиме реального времени для всех участников производственного процесса от мастеров до руководителя предприятия. В ближайшее время к системе будут также подключены и филиалы ОДК – предприятия МКБ «Горизонт», ВМЗ «Салют» и ОМО имени П.И. Баранова.

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