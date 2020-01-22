ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM

ОМК завершила внедрение решения для управления складом SAP EWM на Выксунском металлургическом заводе. В результате внедрения производительность складов повысилась более, чем на 20%, а их вместимость – на 35%. Исполнителем работ по ИТ-проекту выступила компания «Технология логистических систем».

Новая система позволила ОМК перейти от ручного документооборота к полной автоматизации бизнес-процессов: складирования, сбора заказов от подразделений и распределения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по заявкам.

Благодаря автоматизированной системе управления складами все процессы работы склада и персонала стали прозрачными и планируемыми. Помимо этого, значительно возросла скорость комплектования складских заказов и на 70% сократилось количество ошибок при их подборе. В результате на 40% сократилось время на проведение годовой инвентаризации.

«Оправдались все ожидания от ИТ-проекта: с внедрением SAP EWM ОМК получила ресурс, существенно повысивший эффективность в бизнес-процессах складской логистики. Эффекты от проекта носят долгосрочный характер: при реализации проекта модернизированы, оптимизированы, автоматизированы складские технологии. Также SAP EWM позволяет анализировать данные и совершенствовать работу складов», – отметил Вадим Назаров, начальник управления по квалификации, аттестации, инспекции поставщиков и технической экспертизе дирекции по закупкам ОМК.

«Данный проект является действительно уникальным, прежде всего, потому, что это один из первых проектов по автоматизации складов материально-технического обеспечения в металлургической отрасли. Благодаря совместным усилиям и плодотворной работе объединенной команды ОМК, ВМЗ и ТЛС, получилось реализовать знаковый проект и достичь высоких качественных и количественных улучшений. Полученный опыт является очень ценным и вызывает интерес у компаний, которые только планируют автоматизацию своих складских процессов», – отметил Александр Трещанин, руководитель проекта со стороны компании ТЛС.

«Для крупной металлургической компании четкая работа склада очень важна, потому что от нее зависит бесперебойность работы всего производства. С внедрением SAP EWM у ОМК появился надежный инструмент мониторинга складских ресурсов, задач, запасов и документов в онлайн-режиме. Мы отмечаем, что сегодня, благодаря оперативному контролю за выполнением текущих операций, компания пришла к эффективному использованию своих складских ресурсов, а, значит, и к более высокому качеству деятельности для удовлетворения самых жестких требований своих клиентов», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.