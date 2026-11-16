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Ростех Росэлектроника Вега Вектор НИИ Рубин МФ НПП Научно-производственная организация
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 172 дела, на cумму 18 660 388 276 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 9
|Тарасов Андрей 28 7
|Путин Владимир 3494 6
|Фомина Алена 9 3
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 81 3
|Larry Page - Ларри Пейдж 198 3
|Сахненко Сергей 91 2
|Милявский Александр 6 2
|Prasad Samatha - Прасад Самата 3 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Чемезов Сергей 148 1
|Каримова Гульнара 96 1
|Терентьев Алексей 25 1
|Массух Илья 239 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Моисеев Александр 30 1
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 22 1
|Панков Андрей 25 1
|Примаков Евгений 14 1
|Калмыков Сергей 27 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Моржова Наталья 6 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 726 1
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
|Сергеев Александр 32 1
|Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
|Rubin Rie - Рубин Ри 1 1
|Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
|Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
|Рубцов Юрий 7 1
|Карпачев Александр 25 1
|Александров Виталий 19 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Левантовский Александр 7 1
|Абрамов Олег 5 1
|Левченко Владимир 6 1
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