КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

КАМАЗ хочет перевести часть SAP-систем на «1С». Однако российскому продукту требуется доработка с учетом специфика отрасли автомобилестроения, на которую «1С» пока не спешит.

Импортозамещение ПО на КАМАЗе

Производитель грузового транспорта КАМАЗ ведет активную работу по импортозамещению ПО. Об этом директор центра ИКТ предприятия Юрий Шостак рассказал в ходе демодня Индустриального центра компетенций «Автомобилестроение» (ИЦК).

Причинами замены ПО является уход из России иностранных разработчиков и указ Президента России Владимира Путина, который запрещает использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г.

Автопроизводители и «1С»

В части производства КАМАЗ в значительной степени использовал системы немецкой SAP. Продукт SAP Automotive в части нормативно-справочной информации (НСИ), конвейера и обеспечения КАМАЗ хотел бы заменить на доработанную версию «1С».

Переговоры об этом участники ИЦК «Автомобилестроение» ведут с «1С». Однако, как сетует Шостак, пока «1С» не проявил интереса к доработке своего продукта.

Если переговоры зайдут в тупик, КАМАЗ будет вынужден разработать собственное решение. Шостак уверен, что предприятие сможет это не сделать, однако получившейся продукт будет соответствовать только требованиям КАМАЗ, а не всей отрасли.

Елена Смирнова, ИТ-директор другого автопроизводителя ГАЗ также считает необходимым доработать платформу «1С» под нужды автопроизводителей. ГАЗ еще в 2018 г. попал под санкции и с тех пор начал переход на российское ПО. В том числе предприятие не использует продукты SAP.

Вместо этого ГАЗ работает на продуктах собственной разработки и «1С» «Управление холдингом». Сейчас ГАЗ хочет перейти на более современный продукт – 1С:ERP, но сталкивается с проблемами, признает Смирнова.

Вопросом заинтересовался присутствовавший на демодне ИЦК «Автомобилестроения» министр цифрового развития Максут Шадаев. Он спросил у автопроизводителей, нужна ли им помощь в переговорах с «1С». Представители КАМАЗ и ГАЗ ответили утвердительно.

В то же время ИТ-директор «АвтоВАЗ» Алексей Горбунов отмечает, что, помимо «1С», есть и другие разработчики, например, «Галактика». Горбунов полагает, что наличие двух разработчиков было бы полезным с точки зрения развития конкуренции. Однако Шадаев опасается, что рынок ИТ-решений для автопроизводителей слишком мал для нескольких разработчиков.

Пресс-служба «1С» не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Импортозамещение других производственных продуктов

SAP HCM в части управления персоналом будет заменен на «1С», однако эта замена будет экспериментальной, поскольку внедрения данного продукта в таком масштабе не было. Также на «1С» будет замещено SAP EWM/WMS в части управления складами.

На собственные разработки КАМАЗ заменит SAP TM/YL в части управления транспортом и двором и продукт Simatic IT от Siemens, используемый для управления сборкой автомашин на конвейере. SAP Automotive в части SCM и планирования будет заменен на продукт BFG. SAP BI (бизнес-аналитика) будет замещен на Visiology.

Нехватка в России инженерного ПО

В части инженерного ПО PLM-система (технология управления жизненным циклом изделий) от Teamcenter будет заменена на собственную разработку, которую КАМАЗ ведет вместе с госкорпорацией «Росатом». CAD (система автоматизированного проектирования) NX будет заменена на продукт САРУС, CAD-система E3Series – на САПР «Макс».

ALM-система (управление жизненным циклом приложений) Polarion будет заменена на Devprom, система управления Matlabs & Simulin – SiminTech, DIM-системы Autodesk Revt, 3D Max и Civil 3D – на NanoCAD и Denga.

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Продукт «Логос» заменит CAE-системы (системы автоматизации инженерных расчетов) Simula Abaqus (в части расчетов на прочность), Ansys (также в части расчетов на прочность), Astar-CCM (в части краш-тестов) и XFLOW (в части гидро-аэродинамики).

Продукт SpuitCAM заменит CAM-систему (система автоматизации производства изделий) NX в части разработки управляющих программ для ЧПУ (станки с числовым программным управлением), Qfrom заменит PAM-STAMPM для моделирования штампов, LVMFlow – ProCAST для моделирования литья, TC Builder – Contora 3D для разработки экспертной документации.

В то же время, как рассказал Юрий Шостак, целый ряд зарубежного инженерного ПО не имеет аналогов в России. Это Tecnomatrix, Unity Pro, AVL Fire, AVL Boost, NSA, Kissoft, ETAS INCA, ASCET, ASCMO и PREE Evision.

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Кроме того, КАМАЗ создает цифровую платформу Kamotive для совместной разработки высокотехнологичной продукции. Она должна прийти на замену платформе Siemens.

Также КАМАЗ провел миграцию данных для телематических устройств из Microsoft Azure в «Яндекс.облако», а базы данных Miscrosoft SQL заменены на Postgress. Кроме того, RPA-роботы (технология автоматизации бизнес-процессов) в части финансовых и бухгалтерских систем были заменены на отечественные аналоги.