ПО Бизнес-приложения
Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа.

Компания «Топ Системы» выпускает следующее поколение САПР T-Flex CAD 18 и программ для инженерных расчетов и анализа. Продукты составят достойную конкуренцию иностранному инженерному ПО «тяжелого» класса. Об этом CNews сообщили представители «Топ Систем».

Стратегическая цель компании «Топ Системы» — обеспечить технологическую независимость российской промышленности в области инженерного ПО «тяжелого» класса. В соответствии с планом реализации обозначенной цели выпущено новое поколение продуктов, входящих в состав программного комплекса T-Flex PLM: T-Flex CAD, T-Flex VR, T-Flex Viewer, «T-Flex Детали машин», «T-Flex Анализ», «T-Flex Динамика», «T-Flex Печатные платы» и T-Flex Раскрой.

Стратегия развития программного комплекса T-Flex PLM заключается в использовании индустриального подхода при разработке промышленного PLM-решения корпоративного уровня. Это позволяет учитывать потребности заказчиков, специфику конкретной отрасли, зарекомендовавшие себя мировые практики, промышленные стандарты, а также собственный проектный опыт внедрения продуктов комплекса T-Flex PLM.

Все продукты комплекса T-Flex PLM интегрированы друг с другом в единой информационной среде. Это позволяет обеспечить масштабирование использования комплекса в соответствии с ростом объема производства или для решения специальных задач.

В новой САПР T-Flex CAD существенно расширены возможности, особенно востребованные предприятиями из авиационной, ракетно-космической и автомобильной промышленностей: построение сложных поверхностей, проектирование металлоконструкций, разработка пресс-форм, оформление чертежей, создание фотореалистичных изображений и другое. Например, добавленные функции позволяют адаптировать и сохранять собственные настройки интерфейса T-Flex CAD, выполнять контекстный поиск команд в панели инструментов, быстрее изучить инструменты системы с помощью расширенных подсказок к командам и пунктам меню. Эти перечисленные возможности улучшают пользовательский опыт работы с системой. Расширена 3D-визуализация за счет возможности задавать неограниченное количество точек взгляда на объект, прорисовывать все вершины, отображать и редактировать сопряжения в 3D-сцене. Новые инструменты эскизирования, 3D-моделирования и работы с опорной геометрией элементов заданных типов, чтение и запись данных, работа с сетками и многое другое повышают точность и эффективность работы инженера.

Появился новый программный модуль «T-Flex Детали машин» для проектирования редукторов, элементов трансмиссии, различных подъёмных механизмов и других устройств, в конструкцию которых входят зубчатые, цепные, ремённые передачи, валы, колеса, пружины, подшипники, шпоночные и шлицевые соединения.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Значительные расширения функционала получили системы «T-Flex Анализ» — предназначен для решения широкого круга статических, динамических и тепловых задач — и «T-Flex Динамика» для имитационного моделирования с получением количественных и качественных результатов на подвижных моделях. Например, в «T-Flex Анализ» для расчета металлоконструкций можно использовать новый тип геометрического элемента – «Балка», который появился в новой версии T-Flex CAD 18. Новый функционал в «T-Flex Анализ» также коснулся учета нелинейного поведения материалов, общесистемных и сервисных возможностей пре- и постпроцессора, формирования состава задачи и новых сценариев управления сеткой, анализа качества сетки по заданным критериям. В новой версии продукта «T-Flex Динамика» акцент сделан на упрощении задания условий задачи, удобстве инструментов и простоте взаимодействия с программой «T-Flex Анализ». В целом расширены средства интеграции с партнёрскими расчетными системами.

Новый набор инструментов помогает повысить эффективность работы инженеров и автоматизировать рутинные процессы. Следующее поколение САПР T-Flex CAD имеет расширенные возможности интеграции со сторонними и партнёрскими приложениями.

Новая версия T-Flex CAD разработана с учетом потребностей заказчиков, отраслевой специфики и требований, предъявляемых к инженерным системам «тяжелого» класса при проектировании сложных изделий. Например, в T-Flex CAD 18 учтены требования и задачи, обозначенные заказчиками во время проектов внедрения и перехода с иностранных PLM-систем на отечественный комплекс T-Flex PLM. Это стало возможным благодаря непрерывному взаимодействию с ключевыми предприятиями из автомобилестроительной, авиастроительной, ракетно-космической и других отраслей машиностроительного комплекса. Компания «Топ Системы» не просто переосмыслила опыт мировых вендоров, но и создала собственные инструменты, которые позволяют эффективно решать задачи в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Новые возможности T-Flex CAD 18 делают систему еще более адаптированной под современные инженерные задачи. Цель всех наших разработок – обеспечить предприятия полным набором инструментов для проектирования и выпуска изделий любой сложности, оптимизировать разработку и производство, помочь расширить ассортимент и повысить скорость выпуска отечественной продукции на рынок, а также обеспечить эффективность ее сервисного обслуживания», — сказал Козлов Сергей Юрьевич, директор по разработке компании «Топ Системы».

