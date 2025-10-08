Разделы

Top Systems T-Flex Динамика


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа. 1
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Top Systems T-Flex Динамика и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 78 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 235 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 354 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1854 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9987 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1494 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3071 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4774 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 1
Top Systems T-Flex Viewer 2 1
Top Systems T-Flex Библиотеки 1 1
Top Systems T-Flex CAD VR 5 1
Top Systems T-Flex Электротехника 2 1
Top Systems T-Flex CAD 29 1
Top Systems T-Flex Docs 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 1
Ergonomics - Эргономика 1664 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

