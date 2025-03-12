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Top Systems T-Flex Электротехника


12.03.2025 Обновление T-Flex CAD 17.1.25.0 и приложений 1
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Top Systems T-Flex Электротехника и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 70 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9811 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3766 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2974 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13366 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 1
Top Systems T-Flex Viewer 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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