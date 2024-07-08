«Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM

Предприятие «Гермес-Липецк», производитель промышленных котлов, ранее входивший в состав международного промышленного концерна, объявило об успешном завершении процесса перехода на отечественный программный комплекс T-Flex PLM российского разработчика компании «Топ Системы».

В рамках проекта была проведена работа по адаптации и интеграции российского ПО в инфраструктуру предприятия и существующие производственные процессы, что позволило обеспечить бесперебойную и эффективную работу во всех подразделениях предприятия в период его реорганизации. Руководство компании «Гермес-Липецк» отмечает положительное влияние перехода на российский программный комплекс T-Flex PLM на развитие бизнеса и выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с отечественными разработчиками и производителями программного обеспечения.

Основная задача – обеспечить непрерывность производства и работу предприятия в новых условиях реорганизации. Для этого требовалось: устранить зависимость от иностранных программных систем и осуществить миграцию на российское программное обеспечение; сохранить возможность использования в производстве переданной конструкторской документации: чертежи всех элементов производимого оборудования, технологические карты, теплотехнические и прочностные расчеты, выполненные по европейским стандартам, чертежи и расчеты приспособлений для сборки оборудования; создать собственный конструкторский отдел с выстраиванием полного цикла подготовки конструкторской и технологической документации для производства котельного оборудования, так как ранее вся конструкторская разработка велась в головном офисе концерна в Европе; разработать системы конвертации технологической и конструкторской документации для обеспечения возможности интеграции в новую PLM-систему; обучить сотрудников по промышленной эксплуатации новой системы в самые короткие сроки, без остановки технологических и производственных процессов.

Плановые сроки реализации проекта составляли 6 месяцев. Фактически: проект реализован за 5 месяцев.

В связи с уходом с российского рынка материнской компании и постепенное отключение от сервисов по подготовке конструкторской и технологической документации для производства оборудования, требовался переход на альтернативу европейскому программному обеспечению.

В рамках проекта требовалось осуществить: подготовку всего массива конструкторской и технологической документации к миграции из Siemens NX; настройку процесса конвертации массива документации в новую ИТ-систему; создание команды из высоко мотивированных и самых опытных сотрудников для решения этой глобальной в рамках компании задачи; выбор поставщика программного обеспечения; обеспечение непрерывного производственного процесса во время внедрения нового ПО; подготовку высококвалифицированной команды конструкторов и технологов для работы в новой цифровой среде.

Необходимо было провести детальное и всеобъемлющее сравнение доступных на рынке альтернатив для замены иностранного программного обеспечения, исходя из следующих базовых критериев: работа с файлами в формате *prt; нахождение в реестре российского ПО; возможность формирования технологических спецификаций; единый комплекс PLM + CAD; интеграция с «1С:ERP». Сравнивались программные продукты двух российских PLM-систем между собой и с возможностями замещаемого иностранного ПО.

В результате сравнения был выбран комплекс T-Flex PLM от компании «Топ Системы», включающий в себя среди прочих модулей: T-Flex DOCs – платформа для комплексного управления инженерными данными предприятия, решения задач конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота; T-Flex CAD – система трёхмерного параметрического проектирования изделий любой сложности, имеет полный набор инструментов для создания параметрических и непараметрических сборок любой степени вложенности и оформления конструкторской документации; «T-Flex Технология» – система для решения задач технологической подготовки производства и организации единого информационно-справочного пространства для технологов и конструкторов.

Проект был особенно сложным из-за большого объема унаследованных данных в формате исходной ИТ-системы Siemens NX, что потребовало разработки уникальных методов переноса и конвертации данных по деталям, сборочным единицам и изделиям, их унификации и обеспечения непрерывности производственного процесса на основе российского программного обеспечения. Всего было более 20 тыс. материальных объектов.

«Для реализации проекта такого масштаба ввиду ограниченности времени, требовалось мобилизовать все внутренние ресурсы компании. Необходимо было правильно настроить взаимодействие между внедренческой командой, сотрудниками конструкторского и технологического отделов предприятия для достижения максимальной эффективности внедрения нового программного обеспечения. Без всяких сомнений, достигнутый результат был бы невозможен без слаженной работы всех подразделений, так как самый главный актив предприятия – высокомотивированные сотрудники с большим опытом работы», – отметил Алексей Туленинов, заместитель генерального директора по инновационному развитию «Гермес-Липецк».

По итогам проекта запущена работа собственного конструкторского бюро, интегрировано более 12 тыс. деталей, 7,5 тыс. сборочных единиц в составе 332 изделий. Время на моделирование единичного изделия снизилось на 33%.

«Первоначально проект запускался как пилотный, с целью автоматизации процессов разработки конструкторско-технологической документации путем апробации базовых функциональных возможностей программного комплекса T-Flex PLM для решения прикладных задач и дальнейшего масштабирования. В ходе реализации проекта перед компанией «Топ Системы» была дополнительно поставлена задача по настройке модуля импорта исторических данных Teamcenter – Siemens NX в T-Flex PLM (T-Flex DOCs – T-Flex CAD), а также настройке сервиса конвертации формата *.prt в *.grb, для последующего использования в производственных процессах. Задача была особо значимой для заказчика, так как сроки запроса и предоставления унаследованных данных от материнской компании были строго регламентированы, а объем передаваемой информации был огромный – несколько десятков Тбайт. Обилие штатного функционала, гибкость настроек возможностей T-Flex PLM под конкретную задачу в совокупности с совместной и слаженной работой групп внедрения с обеих сторон позволили успешно и своевременно реализовать данные задачи. В процессе проекта сотрудники «Гермес-Липецк» прошли несколько специализированных программ подготовки, получали своевременные консультации по возникающим при работе в новой системе вопросам. Всё это обеспечило компании «Гермес-Липецк» безболезненную интеграцию в новую PLM-систему, исключив потери данных и времени», – отметила Екатерина Андреева, руководитель проектов отдела внедрения компании «Топ Системы».