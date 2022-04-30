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Астрономия Космос Космическое излучение Gamma-Ray GRB-вспышки Gamma-ray bursts Гамма-вспышки Гамма-всплески Космический мазер



30.04.2022 Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

как правило, ассоциируется с астрономическим объектом — источником мазерного излучения. Чаще всего мазеры генерируют планеты, кометы, молекулярные облака и звезды.Соответственно, мегамазер — э
21.10.2011 Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику

С помощью данных, накопленных спутником SWIFT, ученые смогли изучить гамма-вспышки в далеких галактиках. Подобные кратковременные явления, случись они во Млечном Пути, могут стерилизовать Землю, не оставляя шансов на выживание человеческой цивилизации. Вселенная
15.07.2010 Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности

бсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 22.3″ (J2
09.06.2009 Темные гамма-вспышки: новая гипотеза

Так называемые темные гамма-вспышки не видны в оптическом диапазоне. Ранее считалось, что так происходит из-за их значительной удаленности от Земли, более 12,9 млрд. световых лет. В этом случае видимый свет «смещает
23.11.2006 Космическое излучение способствовало эволюции биосферы

rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
22.11.2006 Космическое излучение способствовало эволюции биосферы

rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
22.11.2006 Космическое излучение способствовало эволюции биосферы

rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
21.04.2006 Гамма-вспышки для Земли не опасны?

рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол
21.04.2006 Гамма-вспышки для Земли не опасны?

рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол
03.04.2006 Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии

wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер
03.04.2006 Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии

wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер
15.03.2006 Гамма-вспышка поставила новый рекорд

стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит
15.03.2006 Гамма-вспышка поставила новый рекорд

стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит
01.02.2006 Найден новый источник вселенских гамма-бурь

идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие

01.02.2006 Найден новый источник вселенских гамма-бурь

идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие

13.09.2005 Мазеры выдадут присутствие планет

полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен
13.09.2005 Мазеры выдадут присутствие планет

полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп

формировании черных дыр, столкновении созвездий. Наиболее загадочный феномен - выбросы гамма-лучей (GRB), причина которых неизвестна. Гамма-лучи также возникают при ядерных реакциях, протекающи
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп

формировании черных дыр, столкновении созвездий. Наиболее загадочный феномен - выбросы гамма-лучей (GRB), причина которых неизвестна. Гамма-лучи также возникают при ядерных реакциях, протекающи

Публикаций - 134, упоминаний - 194

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

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Парус Корпорация 552 1
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Deiteriy - Дейтерий 72 1
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Boeing 1009 3
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Верный - торговая сеть 291 2
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Microsoft Windows 2000 8661 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 9
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 5
NASA Swift - искусственный спутник 8 5
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NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 5
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 5
Nvidia Fermi 28 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 138 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 3
H.E.S.S. - High Energy Stereoscopic System - комплекс черенковских телескопов 3 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Apple iPhone 6 4861 2
Космодром Байконур 1066 2
Linux FUSE 27 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
Arcetri Astrophysical Observatory - Osservatorio Astrofisico di Arcetri 2 2
Top Systems T-Flex CAD 24 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 2
Oracle Hyperion 235 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
ESA VEX - Venus Express 73 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 1
NASA SDO - Solar Dynamics Observatory - Обсерватория солнечной динамики 13 1
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 1 1
ESA Solar Orbiter 11 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 4
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Попов Сергей 135 3
Мазец Евгений 3 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 2
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Левкевич Михаил 60 2
Keeton Charles - Китон Чарльз 2 2
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Гнедин Олег 2 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Smith David - Смит Дэвид 30 2
Stanek Krzysztof - Станек Криштоф 3 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Blasi Pasquale - Блази Паскуаль 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Imai Hiroshi - Имаи Хироси 2 2
Antonucci Robert - Антонуччи Роберт 2 2
Песков Дмитрий 106 1
Черный Владимир 6 1
Barish Barry - Бариш Барри 2 1
Краснов Алексей 6 1
Поляков Валерий 6 1
Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
Meszaros Peter - Мезарос Питер 1 1
Рахманов Максим 47 1
Июдин Анатолий 1 1
Rezzolla Luciano - Реццола Лучано 1 1
Гинзбург Евгений 1 1
Berger Edo - Бергер Эдо 2 1
Laurent Philippe - Лаурент Филипп 1 1
Filippenko Alex - Филиппенко Алекс 2 1
Papastefanou Constantin - Папастефану Константин 1 1
Olsson-Francis Karen - Олсон-Фрэнсис Карен 1 1
Pletsch Holger - Плетш Хольгер 1 1
Balazs Lajos - Балаш Лайош 1 1
Туленинов Алексей 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10380 73
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 43
Солнечная система - Solar system 2524 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 32
Россия - РФ - Российская федерация 144602 20
Европа 21779 14
Луна - спутник Земли 1476 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 14
США - Калифорния 4628 12
Франция - Французская Республика 7852 10
Япония 13292 10
Германия - Федеративная Республика 12689 9
Италия - Итальянская Республика 4355 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 8
Венера - планета Солнечной системы 277 8
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 6
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 5
США - Калифорния - Беркли 281 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 4
США - Огайо 280 4
Юпитер - планета Солнечной системы 549 4
Чили - Республика 469 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 3
Дания - Королевство 1297 3
США - Аризона 515 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 3
Швеция - Королевство 3620 3
США - Колумбия - Вашингтон 1391 3
Намибия - Республика 89 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 3
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 37 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 3
Созвездие Волопас 14 3
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Франция - Тулуза 65 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 40 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3712 73
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 42
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 42
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 37
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 20
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 17
Физика - Physics - область естествознания 2648 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 15
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 14
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 561 14
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 13
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3128 11
Энергетика - Energy - Energetically 5090 11
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 287 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 8
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 8
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 47 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 7
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 7
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 6
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 287 6
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 6
Молекула - Molecula 1065 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1577 6
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5364 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 5
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 132 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9959 5
New Scientist 1448 13
Nature 811 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
Space Daily 528 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 4
PhysicsWorld 90 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
Phys.org 972 2
Future - Space.com 198 2
ScienceDaily 400 2
SPIE - Optics.org 29 2
Universe Today 34 2
The Engineer 79 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
InfoWorld 55 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 3
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 28 3
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 2
Columbia University - Колумбийский университет 154 2
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 332 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 41 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 2
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 6 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 5 2
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 4 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 34 2
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 2
РАН - Российская академия наук 1875 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 29 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 8 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 4
День молодёжи - 27 июня 898 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
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