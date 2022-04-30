Астрономия Космос Космическое излучение Gamma-Ray GRB-вспышки Gamma-ray bursts Гамма-вспышки Гамма-всплески Космический мазер
|30.04.2022
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Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
как правило, ассоциируется с астрономическим объектом — источником мазерного излучения. Чаще всего мазеры генерируют планеты, кометы, молекулярные облака и звезды.Соответственно, мегамазер — э
|21.10.2011
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Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику
С помощью данных, накопленных спутником SWIFT, ученые смогли изучить гамма-вспышки в далеких галактиках. Подобные кратковременные явления, случись они во Млечном Пути, могут стерилизовать Землю, не оставляя шансов на выживание человеческой цивилизации. Вселенная
|15.07.2010
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Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности
бсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 22.3″ (J2
|09.06.2009
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Темные гамма-вспышки: новая гипотеза
Так называемые темные гамма-вспышки не видны в оптическом диапазоне. Ранее считалось, что так происходит из-за их значительной удаленности от Земли, более 12,9 млрд. световых лет. В этом случае видимый свет «смещает
|23.11.2006
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Космическое излучение способствовало эволюции биосферы
rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
|22.11.2006
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Космическое излучение способствовало эволюции биосферы
rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
|22.11.2006
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Космическое излучение способствовало эволюции биосферы
rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл
|21.04.2006
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Гамма-вспышки для Земли не опасны?
рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол
|21.04.2006
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Гамма-вспышки для Земли не опасны?
рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол
|03.04.2006
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Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии
wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер
|03.04.2006
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Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии
wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер
|15.03.2006
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Гамма-вспышка поставила новый рекорд
стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит
|15.03.2006
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Гамма-вспышка поставила новый рекорд
стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит
|01.02.2006
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Найден новый источник вселенских гамма-бурь
идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие
|01.02.2006
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Найден новый источник вселенских гамма-бурь
идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие
|13.09.2005
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Мазеры выдадут присутствие планет
полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен
|13.09.2005
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Мазеры выдадут присутствие планет
полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен
|18.07.2005
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Космический мазер раскроет тайны темной энергии
ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R
|18.07.2005
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Космический мазер раскроет тайны темной энергии
ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R
|15.10.2002
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Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
формировании черных дыр, столкновении созвездий. Наиболее загадочный феномен - выбросы гамма-лучей (GRB), причина которых неизвестна. Гамма-лучи также возникают при ядерных реакциях, протекающи
|15.10.2002
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Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
формировании черных дыр, столкновении созвездий. Наиболее загадочный феномен - выбросы гамма-лучей (GRB), причина которых неизвестна. Гамма-лучи также возникают при ядерных реакциях, протекающи
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 4
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|Phys.org 972 2
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|SPIE - Optics.org 29 2
|Universe Today 34 2
|The Engineer 79 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
|InfoWorld 55 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
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