Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса как правило, ассоциируется с астрономическим объектом — источником мазерного излучения. Чаще всего мазеры генерируют планеты, кометы, молекулярные облака и звезды.Соответственно, мегамазер — э

Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику С помощью данных, накопленных спутником SWIFT, ученые смогли изучить гамма-вспышки в далеких галактиках. Подобные кратковременные явления, случись они во Млечном Пути, могут стерилизовать Землю, не оставляя шансов на выживание человеческой цивилизации. Вселенная

Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности бсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 22.3″ (J2

Темные гамма-вспышки: новая гипотеза Так называемые темные гамма-вспышки не видны в оптическом диапазоне. Ранее считалось, что так происходит из-за их значительной удаленности от Земли, более 12,9 млрд. световых лет. В этом случае видимый свет «смещает

Космическое излучение способствовало эволюции биосферы rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл

Космическое излучение способствовало эволюции биосферы rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл

Космическое излучение способствовало эволюции биосферы rk) из датского национального космического центра опубликовал в журнале Astronomische Nachrichten работу, в которой он приводит данные о связи биопродуктивости и интенсивности космического излучения. Космическое излучение сопровождает взрывы звезд, а максимум интенсивности излучения приходится на этап возникновения звезд. Ученый считает, что эта корреляция хотя и неожиданная, но совсем несл

Гамма-вспышки для Земли не опасны? рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол

Гамма-вспышки для Земли не опасны? рситета штата Огайо считает, что вероятность такого события крайне мала. «Всплески гамма излучения (GRB) возникают при взрывах сверхновых звезд. Излучение направлено двумя мощными потоками вдол

Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер

Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии wift и HETE-2 и других космических и наземных телескопов, было высказано предположение, что краткие GRB-вспышки происходят в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и чер

Гамма-вспышка поставила новый рекорд стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит

Гамма-вспышка поставила новый рекорд стя зажглись первые звезды. Удаленность удалось определить по красному смещению (Z) спектра вспышки GRB 050904 — его значение составило приблизительно 6,3. Полученная оценка позволяет счит

Найден новый источник вселенских гамма-бурь идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие

Найден новый источник вселенских гамма-бурь идов: одни длятся минуту или чуть дольше, другие — доли секунды. По мнению космологов, длинные GRB-вспышки возникают, когда массивные звезды взрываются с образованием сверхновой. Короткие

Мазеры выдадут присутствие планет полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен

Мазеры выдадут присутствие планет полосе микроволновой или инфракрасной области спектра. Такое явление в ультрафиолетовой и видимой области называется лазером, а в микроволновой и инфракрасной областях – мазером. Космические лазеры и мазеры уже давно являются объектом изучения ученых. Например, мазеры «зажигаются» в облаках межгалактического газа, которые находятся рядом с яркими молодыми звездами или в непосредствен

Космический мазер раскроет тайны темной энергии ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R

Космический мазер раскроет тайны темной энергии ма-излучению, благодаря чему черная дыра и может быть обнаружена. Это излучение иногда и «зажигает» космические мазеры. Совсем недавно, выполняя обзор 47 удаленных квазаров, Роберт Антонуччи (R

Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп формировании черных дыр, столкновении созвездий. Наиболее загадочный феномен - выбросы гамма-лучей (GRB), причина которых неизвестна. Гамма-лучи также возникают при ядерных реакциях, протекающи