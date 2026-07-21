Индексная книга (каталог) CNews*
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ИГУ Иркутский государственный университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 30
ИГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкеев Алексей 17 2
|Фомичев Дмитрий 27 2
|Тимофеев Максим 5 2
|Гордин Михаил 17 2
|Крынина Евгения 32 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Массух Илья 239 2
|Ельцин Борис. 99 1
|Плотникова Юлия 1 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Андреев Сергей 67 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Половников Сергей 19 1
|Голубев Павел 9 1
|Цветкова Анастасия 1 1
|Калугин Николай 14 1
|Рыжов Николай 9 1
|Зимин Константин 101 1
|Рожина Людмила 1 1
|Оныкий Борис 2 1
|Малышев Антон 2 1
|Коноваленко Борис 1 1
|Токаренко Максим 48 1
|Верещагина Юлия 1 1
|Сапрыкин Артем 1 1
|Воловик Борис 1 1
|Ванюшин Павел 1 1
|Мамедова Мария 37 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
|Казакова Ирина 3 1
|Нестерова Елена 3 1
|Божко Екатерина 1 1
|Бучинский Василий 1 1
|Сардоева Ангелина 1 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Некрасова Наталья 21 1
|John Elton - Джон Элтон 15 1
|Палатов Дмитрий 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 2
|Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.