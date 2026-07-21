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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИГУ Иркутский государственный университет

ИГУ - Иркутский государственный университет

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Разработанная при поддержке «Яндекса» нейросеть кратно ускорила анализ проб воды из Байкала 1
06.10.2025 Развитием «МегаФона» в Якутии займётся новый топ‑менеджер 1
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
14.05.2025 К летней сессии МТС разогнала LTE в Академгородке 1
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 1
14.04.2025 Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение 1
24.04.2024 Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
07.04.2022 REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 2
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии 2
05.03.2015 В «Открытых Технологиях» — новый генеральный директор 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
20.03.2013 Борис Коноваленко назначен руководителем блока «Магистраль» в «ТТК-Байкал» 1
12.09.2012 Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала 1
14.08.2012 Максим Гуруленко назначен руководителем блока «Доступ» «ТТК-Байкал» 1
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1
21.12.2011 Иркутский государственный университет работает в системе Directum 1
21.07.2011 Softline поставила лицензии McAfee Endpoint Protection для Байкальской международной бизнес-школы 3
18.03.2009 Студенты Ангарского филиала ИрГУ будут изучать DocsVision 1
23.03.2007 Syscom создал компьютерный класс для ИрГУ 1
12.09.2006 Вопросы охраны интеллектуальной собственности обсудят в Иркутске 1
12.09.2006 Вопросы охраны интеллектуальной собственности обсудят в Иркутске 1
21.12.1999 В МИФИ открывается первый российский Центр прикладных информационных систем 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

ИГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9159 5
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
9560 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2144 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 936 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Открытые технологии 732 1
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 1
Syscom - Syscomsoft 1 1
Сиброн Консалт 2 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 8 1
Ростелеком 10915 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
МегаФон 10687 1
Microsoft Corporation 25741 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3714 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 835 1
Microsoft Corporation - GitHub 1067 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 1
Acer Group - Acer Inc 2771 1
Directum - Директум 1259 1
Telegram Group 2918 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 381 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4929 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
АйТи 1518 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1622 2
Траектория будущего (АТБ) 8 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Транснефть Восток 3 1
Газпром ПАО 1489 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Транснефть 335 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 322 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 318 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 340 1
КонсультантПлюс 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 2
Федеральный центр по борьбе со СПИДом - Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ФГБУ ГБУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 1 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 5
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4578 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 195 1
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 3
Yandex DataSphere 32 2
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
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Intel Security McAfee ePO - McAfee ePolicy Orchestrator 23 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 454 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
Kartoteka.ru 9 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - БОСС-Корпорация 9 1
Быстрые отчеты - Fastreport Server - Fastreport Mono - Fastreport Net - Fastreport Open Source - Fastreport Cloud 18 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 919 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Apple iOS 8556 1
Linux OS 11489 1
Microsoft Windows 16852 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 1
Stafory - робот Вера 376 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3547 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
Башкеев Алексей 17 2
Фомичев Дмитрий 27 2
Тимофеев Максим 5 2
Гордин Михаил 17 2
Крынина Евгения 32 2
Солнцева Екатерина 62 2
Лихачев Алексей 44 2
Массух Илья 239 2
Ельцин Борис. 99 1
Плотникова Юлия 1 1
Шмулевич Марк 90 1
Андреев Сергей 67 1
Шамзон Светлана 33 1
Половников Сергей 19 1
Голубев Павел 9 1
Цветкова Анастасия 1 1
Калугин Николай 14 1
Рыжов Николай 9 1
Зимин Константин 101 1
Рожина Людмила 1 1
Оныкий Борис 2 1
Малышев Антон 2 1
Коноваленко Борис 1 1
Токаренко Максим 48 1
Верещагина Юлия 1 1
Сапрыкин Артем 1 1
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Мамедова Мария 37 1
Абдуллин Ринат 1 1
Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
Казакова Ирина 3 1
Нестерова Елена 3 1
Божко Екатерина 1 1
Бучинский Василий 1 1
Сардоева Ангелина 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Некрасова Наталья 21 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Палатов Дмитрий 1 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1347 20
Россия - РФ - Российская федерация 165438 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 6
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Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 702 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 735 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1208 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 348 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 240 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 309 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 271 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1463 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 2
РАН - Российская академия наук 2121 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 645 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 115 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 301 2
ТГУ - Томский государственный университет 228 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 48 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 96 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 12 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
День знаний - 1 сентября 41 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
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