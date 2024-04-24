Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка

Студент третьего курса медико-биологического факультета СибГМУ Дмитрий Палатов создал тестовую версию мультизадачного китайско-русского словаря под названием FUXI. Он представляет собой мобильное приложение для тех, кто планирует или уже изучает один из самых сложных языков мира. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Особенности словаря – большой объем слов с профессиональным переводом и множеством значений, указание контекста, примеры употребления с озвучкой и тренировочный режим запоминания слов. Приложение предназначено для студентов-лингвистов, тех, кто профессионально изучает язык, а также самоучек. Он поможет прокачать словарный запас и навык восприятия речи.

В отличие от аналогов, в словаре студента представлена озвучка от носителя языка вместо голоса робота, искажающего произношение. Также автор и его команда добавили возможность изучения и слов, и произношения, подборки слов по тематикам, помощь в подготовке к международному экзамену по китайскому языку HSK.

«Идея проекта появилась во время беседы с моим другом – студентом Ярославом, будущим лингвистом китайской направленности (переводчиком или гидом). Он пожаловался, что несмотря на существование множества приложений для изучения китайского, нет ничего, что помогло бы в освоении его дальше начального уровня. Одно приложение, которое позволяет изучать слова, но не содержит озвучку. Другое помогает рисовать иероглифы или просто переводит вводимые слова», - сказал автор проекта, резидент стартап-студии СибГМУ.

По мнению студента, инструменты изучения китайского языка должны быть удобными и продвинутыми, так как речь идет об одном из самых сложных языков мира. Совместно с другом они воплощают идею в жизнь. Ярослав понимает китайский язык на профессиональном уровне и работает над теорией и методикой, а Дмитрий отвечает за техническую составляющую.

«Для меня как кибернетика проектирование простого проекта - не проблема, к тому же я хорошо разбираюсь в программировании. При разработке словаря мы взяли за основу лучшие примеры существующих словарей и добавили к ним озвучку от носителей языка из роликов на платформе YouTube. Так получился наш проект словаря FUXI», - добавил Дмитрий Палатов.

Студент приступил к реализации идеи в рамках дисциплины «Технологическое предпринимательство», которую преподает Александр Смирнов - трекер обучающегося и руководитель стартап-студии СибГМУ, которая была создана в рамках программы развития «Приоритет-2030». Студенческое предпринимательство – ключевая часть продуктовой модели, внедряемой в научно-исследовательскую деятельность СибГМУ. За три-четыре месяца он прошел путь от идеи до проекта, у которого уже начала разрабатываться MVP (минимально жизнеспособный продукт).

В качестве тестовой версии словаря был разработан Telegram-бот. На данный момент готов модуль изучения, в котором можно послушать произношение слова, увидеть его перевод и иероглифы. В ближайшее время автор и его команда планируют доработать этот модуль и создать второй - тренировочный. В рамках акселерационной программы Дмитрий Палатов представил прототип словаря для тестирования студентам Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета, чтобы узнать, насколько удобно подобное решение, и над чем предстоит работать. Участие в его тестировании приняли 12 студентов лингвистики китайской направленности. Обучающиеся рассказали, что Telegram-бот легко открывается и воспринимается лучше, чем бумажная или электронная книга, особенно для мобильных устройств.

На данный момент необходимо доработать озвучку и скорректировать звучание некоторых слов. Следующее тестирование MVP-версии с участием аудитории запланировано на лето 2024 г. Финальная версия приложения будет бесплатной с размещением рекламы. Также автор планирует создать подписку, которая позволит отключить рекламу и расширит функционал словаря.

«У названия проекта есть очень эпичное объяснение. FUXI (звучит как «Фуси») – мифологический герой Китая. Перенимая волю и рвение мифологического бога Фуси, который, согласно одной из легенд, является прародителем китайского языка. Наша команда демонстрирует миру экосистему, способную кардинально изменить процесс изучения этого языка. Предоставляя универсальные и разноплановые способы получения информации, мы готовы выйти сразу на два взаимовыгодных рынка. Фуси желал получить то, что может объединить людей и богов, создав китайский язык. Мы, взяв его имя для своего продукта, стремимся обеспечить людей, изучающих китайский или русский язык, инструментом, открывающим двери, которые прежде были закрыты», - сказал Дмитрий Палатов.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г. Я участником программы «Приоритет 2030».