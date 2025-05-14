К летней сессии МТС разогнала LTE в Академгородке

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Академгородок, расположенном на левом берегу Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у жителей и студентов, обучающихся в этом районе, выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего Академгородка. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, вблизи и внутри соцобъектов – клиники Микрохирургии глаза, одноименного парка и центральной площади, Торговых центров «Лермонтов», «Академический», супермаркетов. Быстрый 4G-интернет почувствовали также студенты и сотрудники исследовательских институтов, вузов и сузов, расположенных в микрорайоне.

«Академгородок – особый микрорайон Иркутска, где сосредоточены НИИ города, государственный технический университет, ряд факультетов Иркутского госуниверситета и средне-специальные учебные заведения. Сейчас, в преддверии летней сессии, мы обновили наше существующее телеком-оборудование и увеличили скорость интернета за счет более эффективного использования частот под 4G, чтобы нашим абонентам не было тесно в сети даже в часы наивысшей нагрузки», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.