Радужный песок Kinect ный симулятор для художественного творчества, использовав возможности сенсорной приставки Microsoft Kinect. </small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.11.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="233909"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="233909" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/microsoft_vypustit_kinect_dlya_windowspk" target="_blank"><strong>Microsoft выпустит Kinect для Windows-ПК</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Microsoft официально объявила о том, что занимается разработкой версии <b>Kinect</b>, своего контроллера для популярной игровой консоли Xbox 360, для компьютеров на основе</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">01.11.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="232287"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="232287" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/microsoft_litsenziruet_kinect_vsemkrome" target="_blank"><strong>Microsoft лицензирует Kinect всем, кроме порномейкеров</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Microsoft объявила в своем блоге о намерении с начала 2012 г. приступить к продажам лицензий на <b>Kinect</b> SDK любым компаниям, заинтересованным в коммерческой реализации технологии управления </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">27.04.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="217593"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="217593" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/microsoft_utochnyaet_pozitsiyu_v_otnoshenii" target="_blank">Microsoft уточняет позицию в отношении открытых драйверов для Kinect</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>исту издания ZDNet о том, что Microsoft готовит к выпуску исходный код средств разработки (SDK) для <b>Kinect</b> – сначала для некоммерческого, а чуть позже – и для коммерческого использования. Джошу</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.04.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="599635"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="599635" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/24502" target="_blank">Microsoft запатентует жесты для Kinect</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Microsoft собирается патентовать некоторые виды жестов для управления контроллером <b>Kinect</b> с целью улучшению точности его работы. Кроме того, эти жесты будут привязываться к профилю игрока и храниться в резервной копии на веб-сервере</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">06.04.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="599497"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="599497" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/24165" target="_blank">Kinect будет производить сувениры</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>С помощью <b>Kinect</b> в Испании началось производство новых сувениров для туристов. Их фотографируют и объемно моделируют для создания компактных статуэток. <iframe width="400" height="225" frameborder="0" sr</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.03.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="599337"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="599337" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/23363" target="_blank">Kinect помогла прозреть слепым</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>На базе приставки MS <b>Kinect</b> создана система ориентации в пространстве для слабовидящих людей. Она состоит из консоли, шлема, ноубука, робототизированного ремня и Bluetooth-гарнитуры. <object width="420" height="390</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">14.03.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="213731"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="213731" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/stiv_ballmer_oblachnye_vychisleniya_i" target="_blank">Стив Баллмер: облачные вычисления и Kinect помогут нефтяной отрасли</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ожений о том, как новые информационные технологии могут в будущем помочь компаниям нефтегазовой отрасли. Он продемонстрировал, как специалисты добывающих компаний могут использовать сенсорные датчики <b>Kinect</b> при изучении трехмерных моделей нефтегазовых месторождений. Участники обсуждения могут манипулировать этими моделями, при том что физически они будут находиться в разных точках планеты. </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">24.02.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="599221"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="599221" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/21983" target="_blank">Microsoft позволит управлять всей техникой с Kinect</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Microsoft объявила о том, что во втором квартале 2011 года разработчики смогут создавать компьютеры, которыми можно будет управлять контроллером <b>Microsoft Kinect</b>. В результате пользователь лишь при помощи жестов сможет осуществлять такие действия, как запуск файлов или перемещение по папкам устройства.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">24.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="266925"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="266925" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/shvejtsarskie_uchenye_predlagayut_izbavitsya" target="_blank">Швейцарские ученые предлагают избавиться от вскрытия трупов с помощью открытых драйверов для Kinect </a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ута судебной медицины Бернского университета представили прототип бесконтактного интерфейса для управления программой просмотра рентгеновских изображений, разработанный на базе открытых драйверов для <b>Microsoft Kinect</b>. Данный прототип позволяет выполнять базовые операции по просмотру рентгеновских изображений (переключение между режимами, прокрутка изображения, масштабирование и др.) в прогр</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="266657"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="266657" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/microsoft_seksigry_dlya_kinect_nedopustimy" target="_blank"><strong>Microsoft: секс-игры для Kinect недопустимы</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>авно на YouTube появился ролик видеоигры для взрослых, использующей свободный драйвер для Microsoft <b>Kinect</b>. Разработчик игры - австралийская компания ThriXXX, известная в отрасли как производит</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="266537"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="266537" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/microsoft_seksigry_dlya_kinect_nedopustimy" target="_blank">Microsoft: секс-игры для Kinect недопустимы</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>в Youtube появился ролик новой видеоигры для взрослых, использующей свободный драйвер для Microsoft <b>Kinect</b>. Разработчик игры, компания ThriXXX, известна в отрасли как производитель трехмерных и</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">20.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="266493"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="266493" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/razrabotan_pryamoj_konkurent_microsoft_kinect" target="_blank">Разработан прямой конкурент Microsoft Kinect</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>тал программную платформу для распознавания жестов в пространстве, являющуюся конкурентом Microsoft <b>Kinect</b>, для Windows и Linux. Примечательно, что сама идея появилась до выпуска коммерчески за</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">20.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="598873"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="598873" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20850" target="_blank">Microsoft не хочет эротических игр на Kinect</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Корпорация Microsoft хочет запретить распространение и создание эротических игр для контроллера <b>Kinect</b>. Первая такая разработка уже была создана в минувшие выходные и американская компания уже пригрозила судом ее создателям. В Microsoft считают, что Xbox - это консоль для семейных развлеч</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">13.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="265683"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="265683" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/razrabotchik_tehnologii_3draspoznavaniya" target="_blank">Разработчик технологии 3D-распознавания для Microsoft Kinect опубликовал свои драйверы с открытым кодом</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ская компания PrimeSense, разработчик технологии трехмерного сенсорного распознавания для Microsoft <b>Kinect</b>, совместно с двумя другими компаниями инициировала веб-сайт, где опубликованы Open Sou</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">06.12.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="598807"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="598807" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20817" target="_blank">MS Kinect станет игрушкой "для взрослых"</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Консоль <b>Microsoft Kinect</b> с большой долей вероятности может стать новой эротической игрушкой. В Сети уже ведутся разговоры о создании соответствующих тематических видеоигр, правда, пока несколько далеки</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">30.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="264465"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="264465" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/chislo_prilozhenij_dlya_microsoft_kinect" target="_blank">Число приложений для Microsoft Kinect продолжает расти</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>озволяющий управлять веб-браузером с помощью жестов руки, которые фиксируются устройством Microsoft <b>Kinect</b>. Как можно понять из видеоролика, опубликованного разработчиками, модуль позволяет пер</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">24.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="598751"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="598751" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20789" target="_blank">Приставка MS Kinect позволяет играть без одежды</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Приставка MS <b>Kinect</b> позволяет играть без одежды. Эксперты игрового ресурса протестировали гаджет, играя в одежде и без одежды. Несмотря на встроенную систему распознавания лиц, приставка "завалила" все тест</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="263783"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="263783" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/microsoft_utverzhdaetchto_dizajn_kinect" target="_blank">Microsoft утверждает, что дизайн Kinect — изначально открытый</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>дставители компании Microsoft, выступившие в научно-популярной программе «Научная пятница» американской радиостанции National Public Radio, заявили, что компания намеренно оставила дизайн контроллера <b>Kinect</b> открытым. Высказывание об этом ведущего разработчика <b>Kinect</b> Алекса Кипмана (Alex Kipman) процитировано на твиттер-ленте радиопередачи. В том же сообщении приводятся слова Шеннон Л</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">18.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="598725"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="598725" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20776" target="_blank">MS Kinect расскажет рекламщикам все о геймерах</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>MS <b>Kinect</b> расскажет рекламщикам все о геймерах. Речь идет о том, что контроллер <b>Kinect</b> может передавать данные о пользователе рекламодателям. Речь идет, например, о том, сколько человек нах</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">17.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="598715"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="598715" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20771" target="_blank">MS Kinect стал 3D-камерой</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Из приставки MS <b>Kinect</b> сделана 3D-камера с голографией. Устройство позволяет получить 3D-изображение окружающей обстановки не только с камер, но и с инфракрасного сенсора. Благодаря тому, что <b>Kinect</b> раб</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="263341"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="263341" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/microsoft_bolshe_ne_vozrazhaet_protiv" target="_blank">Microsoft больше не возражает против драйвера Kinect для Linux</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Microsoft смягчила свою первоначально жесткую позицию в отношении разработчиков драйверов <b>Kinect</b>, позволяющих использовать это устройство под управлением свободной ОС Linux. Как известно, несколько раньше компания Adafruit объявила конкурс по созданию драйвера <b>Kinect</b> для Linu</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">12.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="262875"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="262875" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/premiya_za_svobodnyj_drajver_dlya_kinect" target="_blank">Премия за свободный драйвер для Kinect нашла своего получателя</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Несколько дней назад компания Adafruit предложила приз в размере 3 тыс. долларов тому, кто напишет свободный драйвер для нового контроллера <b>Kinect</b>. 10 ноября в официальном блоге компании была опубликована новость о том, что приз передаётся программисту, представившемуся как Hector. Представитель компании сообщает, что они получили </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.11.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="262687"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="54499" data-document_id="262687" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/nachalo_prodazh_kinect_v_rossii" target="_blank">Начало продаж Kinect в России</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Microsoft объявила о старте продаж сенсора <b>Kinect</b> на территории России. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 7999 руб. (в комплекте с игрой <b>Kinect</b> Adventures). В то же время, на Западе данный комплект обойдется по</p></small> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/relevant_documents/0/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/relevant_documents/0/40">></a></li></ul></div> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 201, упоминаний - 244 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = [{"text":"Microsoft 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data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. Политические партии"><a href="#auto-category-45" data-toggle="tab">Ассоциации</a></li> <li title="Классы технологических решений, применяемые при разработке аппаратных и программных систем"><a href="#auto-category-5" data-toggle="tab">Технологии</a></li> <li title="ИТ-продукты, сервисы, услуги, поставляемая на рынок. Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/591/54499" class="badge" title="Общих публикаций">148</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/3819/54499" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13156</span> <a href="/book/mutual/633/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12690</span> <a href="/book/mutual/38073/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11065</span> <a href="/book/mutual/13/54499" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Group">Lenovo Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2447</span> <a href="/book/mutual/601/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4621</span> <a href="/book/mutual/643/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X_Corp_-_Twitter">X Corp - Twitter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2938</span> <a href="/book/mutual/505/54499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/759/54499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Electronics">LG Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3735</span> <a href="/book/mutual/667/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5804</span> <a href="/book/mutual/917/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B1_-_SoftClub">1С-СофтКлаб - SoftClub</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1146</span> <a href="/book/mutual/54499/93061" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toshiba_Corporation">Toshiba Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2980</span> <a href="/book/mutual/1203/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EA_-_Electronic_Arts">EA - Electronic Arts</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1317</span> <a href="/book/mutual/5717/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nintendo">Nintendo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">823</span> <a href="/book/mutual/8713/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Capcom">Capcom</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">290</span> <a href="/book/mutual/54499/57739" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Inc_-_Amazon_com">Amazon Inc - Amazon.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3277</span> <a href="/book/mutual/473/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Xiaomi_-_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BC%D0%B8">Xiaomi - Сяоми</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2232</span> <a href="/book/mutual/621/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/855/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_-_Advanced_Micro_Devices">AMD - Advanced Micro Devices</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4641</span> <a href="/book/mutual/1099/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation_-_GitHub">Microsoft Corporation - GitHub</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1075</span> <a href="/book/mutual/1353/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Philips">Philips</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2099</span> <a href="/book/mutual/3783/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola">Lenovo Motorola</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3566</span> <a href="/book/mutual/4731/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oculus_VR">Oculus VR</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/54499/58911" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Motorica_-_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81">Моторика - Motorica - Хомо Ауктус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">196</span> <a href="/book/mutual/54499/68873" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_-_1%D0%A1-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_-_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80">ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/54499/74491" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EA_Sports">EA Sports</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">71</span> <a href="/book/mutual/54499/94473" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_Game_Studios_-_Microsoft_Studios_-_Microsoft_Game_Studios_-_Microsoft_MSN_Games_-_Microsoft_Gaming_Zone_-_Microsoft_Entertainment_and_Devices_Division">Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/54499/117689" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/From_Software">From Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/54499/142513" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Research_Cambridge">Microsoft Research Cambridge</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/54499/256861" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_-_GamePark_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/54499/256929" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD">Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1828</span> <a href="/book/mutual/77/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC">Dell EMC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5180</span> <a href="/book/mutual/423/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81">Yandex - Яндекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9216</span> <a href="/book/mutual/521/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Technologies">Qualcomm Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1974</span> <a href="/book/mutual/611/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Abbyy_-_%D0%90%D0%B1%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD_-_Abbyy_Russia_-_Abbyy_Software_House_-_BIT_Software">Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1208</span> <a href="/book/mutual/835/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5883</span> <a href="/book/mutual/933/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1">1С</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9594</span> <a href="/book/mutual/959/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MediaTek_-_Ralink">MediaTek - Ralink</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">595</span> <a href="/book/mutual/3793/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Valve_Software">Valve Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">254</span> <a href="/book/mutual/4225/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/1/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_-_%D0%9C%D0%92%D0%9C_-_%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">М.Видео-Эльдорадо - 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Гипер Лента - Сеть розничной торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2427</span> <a href="/book/mutual/4465/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ozon_Holdings_-_%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1911</span> <a href="/book/mutual/5987/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Ulmart_Holdings">Юлмарт - Ulmart Holdings</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">192</span> <a href="/book/mutual/12345/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_Motor_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%8D%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%81%D1%83%D1%81%D1%91_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Toyota_Tsusho_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%86%D1%83%D1%81%D0%B5">Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">504</span> <a href="/book/mutual/54499/63755" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Walt_Disney_Company_-_Pixar_Animation_Studios">Walt Disney Company - Pixar Animation Studios</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/54499/72401" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90_%D0%A1_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/54499/87943" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80">Белый Ветер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">365</span> <a href="/book/mutual/54499/92953" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">546</span> <a href="/book/mutual/1687/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ivi_-_%D0%98%D0%B2%D0%B8_-_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80">ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">439</span> <a href="/book/mutual/5469/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Walt_Disney_Company">Walt Disney Company</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">647</span> <a href="/book/mutual/7777/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Digital_October_-_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C">Digital October - Группа Цифровой Октябрь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">90</span> <a href="/book/mutual/20179/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Cars">Tata Motors - Jaguar Cars</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">126</span> <a href="/book/mutual/20371/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MediaMarkt_-_Media-Saturn-Holding_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4">MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">220</span> <a href="/book/mutual/37247/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Silver_Lake_Partners_-_Silver_Lake_Ventures">Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">82</span> <a href="/book/mutual/50377/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Еврейский музей и центр толерантности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/54499/54749" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Europlay_Capital_Advisors">Europlay Capital Advisors</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/54499/54957" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Uniqlo">Uniqlo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/54499/55277" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lego_Education">Lego Education</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/54499/58921" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Subaru_-_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80">Subaru - Субару Мотор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/54499/61573" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Starship_Technologies">Starship Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/54499/68041" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Andreessen_Horowitz_-_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4">Andreessen Horowitz - Венчурный фонд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">69</span> <a href="/book/mutual/54499/69777" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_-_%D0%A6%D0%9F%D0%9A%D0%B8%D0%9E_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">77</span> <a href="/book/mutual/54499/72383" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%9F%D0%9E">Геометрия НПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">165</span> <a href="/book/mutual/54499/96213" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bertelsmann">Bertelsmann</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/54499/99617" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gemini_Israel">Gemini Israel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/54499/99949" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%9F%D0%9A_-_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82">ЯПК - Ярославский полиграфический комбинат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/54499/100999" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%9F%D0%9F">Резонанс НПП</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">407</span> <a href="/book/mutual/54499/103303" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lucasfilm_Games_-_LucasArts_Entertainment">Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/54499/115285" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Seed_Fund_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Microsoft">Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/54499/117709" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Baker_Hughes">Baker Hughes</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/54499/132341" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92_%D0%94_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/54499/135941" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Segway">Segway</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/54499/141077" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chevrolet">Chevrolet</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/54499/142687" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%9D_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9">Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/54499/148059" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Банк Оранжевый - ПромСервисБанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">286</span> <a href="/book/mutual/54499/153733" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBDO_Group_-_BBDO_Instin%D1%81t">BBDO Group - BBDO Instinсt</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/54499/172869" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rafael_Advanced_Defense_Systems_-_Rafael_Defense_Systems_-_Rafael_Armament_Development">Rafael Advanced Defense Systems - Rafael Defense Systems - Rafael Armament Development</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/54499/183503" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/54499/192993" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/3/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/3889/54499" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A1%D0%98_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%90%D0%9D%D0%9E_-_Agency_for_Strategic_Initiatives_ASI">АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">246</span> <a href="/book/mutual/137/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Army_-_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">631</span> <a href="/book/mutual/54499/272351" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%AD%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D0%A1%D0%98_-_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0">ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">383</span> <a href="/book/mutual/13237/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5968</span> <a href="/book/mutual/54499/146091" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2">ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">402</span> <a href="/book/mutual/531/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9E%D0%9D_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_UN_-_United_Nations">ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1190</span> <a href="/book/mutual/1085/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2">Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1508</span> <a href="/book/mutual/1587/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">81</span> <a href="/book/mutual/54499/63331" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B">МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">192</span> <a href="/book/mutual/54499/83937" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/54499/100801" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%97%D0%9C_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/54499/145073" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9C%D0%91%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/54499/377352" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%AD%D0%A0%D0%A2_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2874</span> <a href="/book/mutual/549/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5429</span> <a href="/book/mutual/795/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Pentagon_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_-_Department_of_War_DoW">U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1894</span> <a href="/book/mutual/1243/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1193</span> <a href="/book/mutual/2195/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-">Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/3615/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_FCC_-_Federal_Communications_Commission_-_%D0%A4%D0%9A%D0%A1_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">689</span> <a href="/book/mutual/3759/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%9E%D0%97_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_WHO_-_World_Health_Organization">ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">395</span> <a href="/book/mutual/4023/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_NSA_-_National_Security_Agency_-_%D0%90%D0%9D%D0%91_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">497</span> <a href="/book/mutual/5191/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/10513/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">162</span> <a href="/book/mutual/11829/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9F%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/17349/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">ФРИИ Акселератор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/19419/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Air_Force_-_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">939</span> <a href="/book/mutual/23017/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_PTO_-_USPTO_-_the_United_States_Patent_and_Trademark_Office_-_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">217</span> <a href="/book/mutual/29569/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9C_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_Worldskills_-_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81">АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">121</span> <a href="/book/mutual/6463/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CEA_-_Consumer_Electronics_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/54499/126875" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_-_F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Football_Association_-_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0">FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">264</span> <a href="/book/mutual/2221/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EFF_-_Electronic_Frontier_Foundation_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0">EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">121</span> <a href="/book/mutual/18645/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apache_Software_Foundation_-_ASF">Apache Software Foundation - ASF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">231</span> <a href="/book/mutual/51949/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PC_game_-_%D0%9F%D0%9A_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18329</span> <a href="/book/mutual/54499/133297" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_Gesture_Recognition_-_Gesture_Interface_-_Gesture_control">Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1177</span> <a href="/book/mutual/54499/175677" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26797</span> <a href="/book/mutual/891/54499" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3D_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_3-dimensional_-_3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_3D-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_3D-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5027</span> <a href="/book/mutual/641/54499" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VR_-_Virtual_Reality_-_%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Immersive_-_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3192</span> <a href="/book/mutual/1133/54499" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_TV_Receiver">Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7535</span> <a href="/book/mutual/19131/54499" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Recognition">Машинное зрение - Распознавание - Recognition</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4003</span> <a href="/book/mutual/54499/146219" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16978</span> <a href="/book/mutual/2395/54499" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Prototyping_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13919</span> <a href="/book/mutual/54499/78749" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Robotic_Governance_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B">Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7460</span> <a href="/book/mutual/567/54499" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22572</span> <a href="/book/mutual/1097/54499" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> 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href="https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Cloudification">Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24410</span> <a href="/book/mutual/10581/54499" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> 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пальцеориентированный интерфейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6409</span> <a href="/book/mutual/54499/67533" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10744</span> <a href="/book/mutual/54499/146115" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13054</span> <a href="/book/mutual/10547/54499" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AR_-_Augmented_Reality_-_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Assisted_Reality_-_%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1526</span> <a href="/book/mutual/1109/54499" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8515</span> <a href="/book/mutual/15533/54499" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_VoiceTech_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_-_Pick-by-Voice_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Wake_on_Voice_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_Voice_interfaces">Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1212</span> <a href="/book/mutual/54499/71329" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13250</span> <a href="/book/mutual/54499/146215" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14769</span> <a href="/book/mutual/54499/147049" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_-_Universal_Serial_Bus_-_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2">USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10595</span> <a href="/book/mutual/607/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15433</span> <a href="/book/mutual/1713/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80_-_%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_Web-browser_-_%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Web-navigator">Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10005</span> <a href="/book/mutual/4753/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16236</span> <a href="/book/mutual/54499/144459" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_Camcorder_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80">Видеокамера - Camcorder - Камкодер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2402</span> <a href="/book/mutual/54499/150333" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HDMI_-_High_Definition_Multimedia_Interface_-_microHDMI_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4203</span> <a href="/book/mutual/3449/54499" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SaaS_-_Software_as_a_service_-_%D0%9F%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0">SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18122</span> <a href="/book/mutual/757/54499" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53876</span> <a href="/book/mutual/1057/54499" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Sensors_and_sensory_information_processing">Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2059</span> <a href="/book/mutual/54499/80401" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RAM_-_Random_Access_Memory_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%97%D0%A3_">RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10357</span> <a href="/book/mutual/1947/54499" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Television_-_%D0%A2%D0%92-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87">Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9661</span> <a href="/book/mutual/54499/150357" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SDK_-_Software_development_kit_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%9E">SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1091</span> <a href="/book/mutual/6117/54499" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Headset_head_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0">Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1102</span> <a href="/book/mutual/54499/68219" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multimedia_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4">Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/54499/134581" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Visualization_-_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Visualization - Визуализация - визуальное представление данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6471</span> <a href="/book/mutual/54499/146097" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_Social_Networks_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0">Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11803</span> <a href="/book/mutual/11115/54499" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_Video_game_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F">Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">554</span> <a href="/book/mutual/54499/145227" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B">Аксессуары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4282</span> <a href="/book/mutual/54499/146743" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/5/400">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1937</span> <a href="/book/mutual/5581/54499" class="badge" title="Общих публикаций">76</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_360_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3047</span> <a href="/book/mutual/54499/59235" class="badge" title="Общих публикаций">73</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16882</span> <a href="/book/mutual/965/54499" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Playstation_PS_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Sony Playstation (PS) - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4166</span> <a href="/book/mutual/6503/54499" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_One_-_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox One - игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">272</span> <a href="/book/mutual/5587/54499" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Phone_OS_-_Microsoft_Windows_Smartphone_-_Microsoft_WP-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD">Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1640</span> <a href="/book/mutual/5595/54499" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15244</span> <a href="/book/mutual/463/54499" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_Live">Microsoft Xbox Live</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">309</span> <a href="/book/mutual/18047/54499" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Azure">Microsoft Azure</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1526</span> <a href="/book/mutual/1501/54499" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_8_-_Microsoft_Windows_RT">Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1440</span> <a href="/book/mutual/4663/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8583</span> <a href="/book/mutual/465/54499" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_PlayStation_Move">Sony PlayStation Move</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/54499/124933" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_7">Microsoft Windows 7</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2007</span> <a href="/book/mutual/627/54499" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_10">Microsoft Windows 10</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1938</span> <a href="/book/mutual/605/54499" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Hololens">Microsoft Hololens</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/6211/54499" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11533</span> <a href="/book/mutual/469/54499" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Edge_-_MS_Edge_-_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80">Microsoft Edge - MS Edge - браузер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2037</span> <a href="/book/mutual/3391/54499" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5250</span> <a href="/book/mutual/54499/60639" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7623</span> <a href="/book/mutual/295/54499" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_2000">Microsoft Windows 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8678</span> <a href="/book/mutual/54499/59865" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nintendo_Wii_-_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C">Nintendo Wii - игровая консоль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">760</span> <a href="/book/mutual/54499/90187" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Skype_-_Skype_Technologies_-_Skype_Software_-_Skype_Communications_-_Skype_Inc_-_Skype_Limited">Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2125</span> <a href="/book/mutual/3779/54499" 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Видеохостинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3002</span> <a href="/book/mutual/261/54499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_SharePoint_Foundation_-_Microsoft_SharePoint_Products_and_Technologies">Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1518</span> <a href="/book/mutual/7603/54499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Playstation_Dualshock">Sony Playstation Dualshock</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/54499/76897" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Interactive_Entertainment_-_Bungie_Studios_-_Halo_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_-_%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0">Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">142</span> <a href="/book/mutual/54499/96127" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad">Apple iPad</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4012</span> <a href="/book/mutual/329/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Office">Microsoft Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4170</span> <a href="/book/mutual/877/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_x86_-_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0">Intel x86 - архитектура процессора</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2151</span> <a href="/book/mutual/921/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oculus_Rift_-_VR-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%9F%D0%9A">Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">61</span> <a href="/book/mutual/1775/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_SQL_Server_-_MS_SQL_-_MSSQL">Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1793</span> <a href="/book/mutual/2685/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/C_-_C_Sharp_-_%D0%A1%D0%B8_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF_-_%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">397</span> <a href="/book/mutual/6487/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Visual_Studio">Microsoft Visual Studio</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/17511/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_NET_Framework_-_Microsoft_NET_Core_-_Microsoft_NET_CLR_-_Microsoft_Common_Language_Runtime_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC">Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом </a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">390</span> <a href="/book/mutual/54499/62321" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_Jaguar">AMD Jaguar</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/54499/134727" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS">Apple macOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2419</span> <a href="/book/mutual/697/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Cortana_-_Microsoft_Cortana_Intelligence_Suite">Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">193</span> <a href="/book/mutual/1557/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Visual_Basic_-_Microsoft_VBS_-_Microsoft_VBScript_-_Microsoft_Visual_Basic_Script_Edition_-_Microsoft_VBA_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Applications_-_%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">328</span> <a href="/book/mutual/3811/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/7/320">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Satya_Nadella_-_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0">Satya Nadella - Сатья Наделла</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/6313/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9">Прянишников Николай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">316</span> <a href="/book/mutual/30647/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kipman_Alex_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Kipman Alex - Кипман Алекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/54499/64611" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ballmer_Steve_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Ballmer Steve - Баллмер Стивен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">579</span> <a href="/book/mutual/13885/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gates_William_Henry_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB">Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">931</span> <a href="/book/mutual/4061/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Песков Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">129</span> <a href="/book/mutual/9297/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3">Алексеев Олег</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/18657/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Сошников Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/37045/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9">Морейнис Аркадий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/54499/94535" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9">Китаев Виталий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/54499/97085" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Филимонов Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/54499/105227" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9">Рыжонков Василий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/54499/116343" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0">Попова Ольга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/54499/123237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Андреев Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/54499/164435" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Machulius_Kyle_-_%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BB">Machulius Kyle - Мачулиус Кайл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/54499/219247" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Durkin_Dennis_-_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81">Durkin Dennis - Даркин Деннис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/54499/233835" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cruise_Tom_-_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC">Cruise Tom - Круз Том</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/54499/268655" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80">Токунов Егор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/54499/347900" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Don_Mattrick_-_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD">Don Mattrick - Мэттрик Дон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/54499/353944" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jobs_Steve_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2">Jobs Steve - Джобс Стив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/6037/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Телешев Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/54499/87373" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Созонов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/54499/87983" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Якубов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/54499/89029" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Виласак Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/54499/89729" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Шепилов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/54499/89749" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Лосев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/54499/92937" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Сафронов Роман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/54499/92961" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Ивакин Роман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/54499/92979" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F">Чимиричкина Мария</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/54499/93205" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Кадников Вячеслав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/54499/105157" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F">Пантелеев Илья</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/54499/105421" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0">Владимирская Алена</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/54499/105461" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Водянов Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/54499/112103" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Березин Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/54499/112183" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/9/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/54499" class="badge" title="Общих публикаций">66</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54748</span> <a href="/book/mutual/43/54499" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/54499" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/367/54499" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/54499" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19140</span> <a href="/book/mutual/29/54499" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/725/54499" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82">Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3660</span> <a href="/book/mutual/1329/54499" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/54499" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span 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<tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0">Канада</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5082</span> <a href="/book/mutual/1495/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4">США - Вашингтон - Редмонд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">238</span> <a href="/book/mutual/19535/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Ирландия - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1051</span> <a href="/book/mutual/413/54499" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/4089/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2">Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">933</span> <a href="/book/mutual/4723/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F">Новая Зеландия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">737</span> <a href="/book/mutual/6783/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Земля - планета Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10865</span> <a href="/book/mutual/241/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C">Россия - УФО - Пермский край - Пермь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1689</span> <a href="/book/mutual/4303/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA">Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1778</span> <a href="/book/mutual/4749/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA">Россия - СФО - Томская область - Томск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1055</span> <a href="/book/mutual/6379/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/365/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Беларусь - Белоруссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6289</span> <a href="/book/mutual/387/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Финляндия - Финляндская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3697</span> <a href="/book/mutual/437/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Польша - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2031</span> <a href="/book/mutual/803/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка - Американский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2206</span> <a href="/book/mutual/999/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Италия - Итальянская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4508</span> <a href="/book/mutual/1885/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Греция - Греческая Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1017</span> <a href="/book/mutual/7861/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5490</span> <a href="/book/mutual/54499/103157" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%A1_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_European_Union_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4202</span> <a href="/book/mutual/69/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA">СССР - Союз Советских Социалистических Республик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3134</span> <a href="/book/mutual/389/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%90_-_EMEA_-_Europe_Middle_East_and_Africa">Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1886</span> <a href="/book/mutual/397/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5870</span> <a href="/book/mutual/909/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA">Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4487</span> <a href="/book/mutual/1047/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">Ближний Восток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3154</span> <a href="/book/mutual/1729/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%90%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1823</span> <a href="/book/mutual/1803/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/13/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/13/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33757</span> <a href="/book/mutual/54499/146067" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/54499/76291" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Startup_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5778</span> <a href="/book/mutual/10445/54499" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18149</span> <a href="/book/mutual/54499/146073" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11323</span> <a href="/book/mutual/54499/174243" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/13193/54499" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16058</span> <a href="/book/mutual/54499/78783" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6758</span> <a href="/book/mutual/54499/146457" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11686</span> <a href="/book/mutual/54499/76309" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/54499/145839" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6057</span> <a href="/book/mutual/54499/144485" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Homo_Sapiens_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_Humanity_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3029</span> <a href="/book/mutual/54499/146119" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B_-_Clothing_shoes_and_accessories">Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1927</span> <a href="/book/mutual/54499/147269" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Nervous_system_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3_-_Brain_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%8B_-_Stroke_and_traumatic_brain_injuries_-_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A_">Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1329</span> <a href="/book/mutual/54499/173763" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10345</span> <a href="/book/mutual/8865/54499" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9F%D0%9A_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%92%D0%9F%D0%9A_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%92%D0%92%D0%A1%D0%A2_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Military-industrial_complex_-_%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_-_Weapon">ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9107</span> <a href="/book/mutual/15509/54499" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7030</span> <a href="/book/mutual/54499/104503" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_-_Tourism_travel">Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7529</span> <a href="/book/mutual/54499/146275" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Реабилитация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">449</span> <a href="/book/mutual/54499/198285" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Leisure_recreation_and_entertainment_-_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F">Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3174</span> <a href="/book/mutual/54499/179559" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_-_%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_Theater_-_Theatrical_art_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_-_Cinema_industry_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_Film_studios">Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3354</span> <a href="/book/mutual/54499/148033" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1727</span> <a href="/book/mutual/54499/155179" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Mathematics_-_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Mathematical_modeling">Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1090</span> <a href="/book/mutual/54499/174847" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Образование в России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2893</span> <a href="/book/mutual/573/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/13191/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_EBITDA_-_Earnings_Before_Interest_Taxes_Depreciation_and_Amortization_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8073</span> <a href="/book/mutual/4573/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Physics_-_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Физика - Physics - область естествознания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2940</span> <a href="/book/mutual/54499/113961" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Trademark_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA">Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3863</span> <a href="/book/mutual/54499/145815" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2">Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6680</span> <a href="/book/mutual/54499/146081" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6556</span> <a href="/book/mutual/54499/146417" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5510</span> <a href="/book/mutual/54499/152999" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5_-_%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Constellation">Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1747</span> <a href="/book/mutual/54499/163547" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_company_shares_and_bonds_-_securities">Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6692</span> <a href="/book/mutual/54499/181089" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_-_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1578</span> <a href="/book/mutual/54499/182287" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_Publishing_-_Book_Industry">Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1819</span> <a href="/book/mutual/54499/187707" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Pornography_-_Adults_Only_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85_-_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85">Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">797</span> <a href="/book/mutual/54499/210647" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_Service_Economy">Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7808</span> <a href="/book/mutual/2543/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HoReCa_-_Hotel_Restaurant_Cafe_Catering_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5770</span> <a href="/book/mutual/4739/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5582</span> <a href="/book/mutual/13197/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics">БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6170</span> <a href="/book/mutual/13367/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/17/160">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Verge_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">The Verge - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">619</span> <a href="/book/mutual/555/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ZDnet">ZDnet</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">663</span> <a href="/book/mutual/3815/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_-_WSJ_-_The_Wall_Street_Journal">Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1339</span> <a href="/book/mutual/4201/54499" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNET_Networks_-_CNET_News">CNET Networks - CNET News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1643</span> <a href="/book/mutual/54499/124969" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AllThingsDigital_-_AllThingsD_-_All_Things_Digital">AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">201</span> <a href="/book/mutual/54499/300656" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bloomberg">Bloomberg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1627</span> <a href="/book/mutual/3635/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1866</span> <a href="/book/mutual/11913/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A2%D0%92_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/12509/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mashable">Mashable</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">372</span> <a href="/book/mutual/54499/68307" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FT_-_Financial_Times">FT - Financial Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1296</span> <a href="/book/mutual/1025/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ars_Technica">Ars Technica</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">450</span> <a href="/book/mutual/16219/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechRadar">TechRadar</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">97</span> <a href="/book/mutual/20431/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Patently_Apple">Patently Apple</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/52703/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/China_Daily">China Daily</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">71</span> <a href="/book/mutual/54499/60449" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kotaku">Kotaku</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/54499/78375" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">РБК Инновации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/54499/92927" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_TV">CNews TV</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">747</span> <a href="/book/mutual/54499/93197" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Electronista">Electronista</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166</span> <a href="/book/mutual/54499/94357" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Los_Angeles_Times_-_LA_Times_-_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81">Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">88</span> <a href="/book/mutual/54499/113769" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IGN">IGN</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/54499/144187" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Warner_Bros_Discovery_-_WarnerMedia_-_Discovery_Inc_-_Discovery_Communications_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D1%81_-_Scripps_Networks_Interactive_-_Discovery_Channel_-_Animal_Planet_-_Science_Channel_-_TLC">Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">65</span> <a href="/book/mutual/54499/163735" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Walt_Disney_Company_-_ESPN">Walt Disney Company - ESPN</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/54499/273259" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NPR_-_National_Public_Radio">NPR - National Public Radio</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/54499/331184" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AOL_Inc_-_Joystiq">AOL Inc - Joystiq</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/54499/353218" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_-_IMDb_-_Internet_Movie_Database">Amazon - IMDb - Internet Movie Database</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/54499/382294" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forbes_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81">Forbes - Форбс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1002</span> <a href="/book/mutual/807/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0">ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1265</span> <a href="/book/mutual/985/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Register_-_The_Register_Hardware">The Register - The Register Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1784</span> <a href="/book/mutual/1507/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechCrunch_-_TechCrunch_Network_-_TechCrunch_Distrupt_-_TechCrunch_Awards">TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1309</span> <a href="/book/mutual/4357/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">РИА Новости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1033</span> <a href="/book/mutual/4659/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Business_Insider_-_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80">Business Insider - Бизнес инсайдер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">264</span> <a href="/book/mutual/4783/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VentureBeat">VentureBeat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">90</span> <a href="/book/mutual/12191/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SlashGear">SlashGear</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/15519/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_%D0%A0%D0%A2%D0%92_-_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">141</span> <a href="/book/mutual/50823/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Research">Microsoft Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/12661/54499" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4975</span> <a href="/book/mutual/191/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Guinness_World_Records_-_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0">Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/54499/68377" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nielsen_Holdings_-_NielsenIQ_-_Nielsen_Global_Connect_-_NetRatings_-_ACNielsen_AC_Nielsen_-_Nielsen_Media_Research_NMR_">Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">432</span> <a href="/book/mutual/12659/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C">CNews Мишень</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">186</span> <a href="/book/mutual/54499/68247" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IHS_iSuppli_-_IHS_Infonetics_Research_-_IHS_Markit_-_IHS_Technology">IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">530</span> <a href="/book/mutual/54499/93533" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9E%D0%9C_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81">ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/54499/98727" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/587/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3961</span> <a href="/book/mutual/3843/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82">Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">375</span> <a href="/book/mutual/12813/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9E%D1%82%D0%A3%D0%A1">Сколково Открытый университет - ОтУС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/54499/85531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%93%D0%A3_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">ЧГУ - Череповецкий государственный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/54499/72551" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1727</span> <a href="/book/mutual/519/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85">МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1222</span> <a href="/book/mutual/1029/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%98%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8">НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1481</span> <a href="/book/mutual/1815/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%9F%D0%A3_%D0%A4%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">353</span> <a href="/book/mutual/8743/54499" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UTokyo_-_University_of_Tokyo_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/54499/69149" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%9D%D0%A6%D0%9D_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%A3">РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/54499/109149" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН - Российская академия наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2122</span> <a href="/book/mutual/4351/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Skoltech_-_Skolkovo_Institute_of_Science_and_Technology_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D1%85">Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">459</span> <a href="/book/mutual/4387/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%90%D0%98_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">334</span> <a href="/book/mutual/6561/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%92%D0%9C%D0%9A_-_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">169</span> <a href="/book/mutual/15963/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3_-_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">109</span> <a href="/book/mutual/21331/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">201</span> <a href="/book/mutual/41779/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PU_-_Purdue_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%8E">PU - Purdue University - Университет Пердью</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/54499/59211" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cornell_University_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B0">Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">205</span> <a href="/book/mutual/54499/65675" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fraunhofer_Institute_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0">Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/54499/103403" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USC_-_University_of_Southern_California_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8">USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">70</span> <a href="/book/mutual/54499/105113" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ecole_Normale_Superieure_de_Paris_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0">Ecole Normale Superieure de Paris - Высшая нормальная (педагогическая) школа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/54499/111469" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Tehran_-_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Tehran - Тегеранский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/54499/113027" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%93%D0%9F%D0%A3_-_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A7%D0%93%D0%9F%D0%98_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/54499/141461" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_North_Carolina_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B">University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/54499/145989" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE_%D0%90_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A1%D0%AD%D0%98_%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE_%D0%90_">СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/54499/146049" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9E%D0%98%D0%97_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/54499/177367" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Aalto_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE">Aalto University - Университет имени Алвара Аалто</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/54499/210679" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Keio_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%BE">Keio University - Университет Кэйо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/54499/221185" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Kentucky_-_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8">University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/54499/236755" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">50</span> <a href="/book/mutual/54499/256917" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Newcastle_University_-_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD">Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/54499/270001" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Universit_t_Bern_-_University_of_Bern_-_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">Universität Bern - University of Bern - Бернский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/54499/270289" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90_%D0%AF_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9">Академия русского балета имени А. Я. Вагановой</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/54499/310578" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UC3M_-_Universidad_Carlos_III_de_Madrid_-_Charles_III_University_of_Madrid_-_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_III">UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/54499/330662" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%A2%D0%A3_%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%AD%D0%90_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8">РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">319</span> <a href="/book/mutual/135/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_-_Massachusetts_Institute_of_Technology_-_%D0%9C%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1001</span> <a href="/book/mutual/357/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3_%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_ITMO_University">ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">590</span> <a href="/book/mutual/517/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D1%80%D0%A4%D0%A3_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91_%D0%9D_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0">УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">222</span> <a href="/book/mutual/1827/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Virginia_-_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Virginia - Виргинский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/2633/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EPFL_-_cole_Polytechnique_F_d_ralede_de_Lausanne_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B">EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">72</span> <a href="/book/mutual/2635/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%98%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD_-_%D0%9C%D0%98%D0%AD%D0%9C_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90_%D0%9D_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0">НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">92</span> <a href="/book/mutual/6567/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1_%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">460</span> <a href="/book/mutual/6605/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/41/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/54499/auto_pages/41/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Imagine_Cup">Microsoft Imagine Cup</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/54499/81553" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/20887/54499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2663</span> <a href="/book/mutual/54499/62749" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_for_Startups_-_Microsoft_BizSpark_-_Microsoft_Startup_Accelerator_Programme">Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/48975/54499" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DevCon">DevCon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/54499/355816" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_-_Olympic_Games">МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1283</span> <a href="/book/mutual/3209/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">952</span> <a href="/book/mutual/5431/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">635</span> <a href="/book/mutual/6901/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_I_O_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Google I/O Всемирная конференция разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/21805/54499" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81">Цифровой прорыв - ИТ-конкурс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/54499/54725" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hackathon_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/54499/64149" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0">Международный женский день - 8 марта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/54499/67483" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A6%D0%9C_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8">УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/54499/74847" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0_-_1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F">День смеха - 1 апреля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/54499/119851" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B8%D1%80">ИгроМир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">125</span> <a href="/book/mutual/54499/126019" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F">День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">129</span> <a href="/book/mutual/54499/143271" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E3_-_Electronic_Entertainment_Expo">E3 - Electronic Entertainment Expo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/54499/146825" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%9C%D0%AD%D0%A4_-_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC">ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">660</span> <a href="/book/mutual/1765/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICPC_-_The_International_Collegiate_Programming_Contest_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E">ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">93</span> <a href="/book/mutual/6993/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IFA_-_Internationale_Funkausstellung_Berlin_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_-_IFA_hottest_tech_awards">IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/13095/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Build_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Microsoft Build - конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/22527/54499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b54499"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-54499" data-show-id="54499" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market18"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/200/66200_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?16663869b185c9b3c09" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/000/66000_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66000" data-show-id="66000" data-show-type="zoom_article"></span></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?7360936a742c415307f" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/192/66192_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66192" data-show-id="66192" data-show-type="zoom_article"></span></div></a></div><a href="https://www.cnews.ru/main/more_zoom/2026-08-06%2000%3A00%3A00/0/6" class="read_more_btn testic">Показать еще</a> </div> </section> <section class="section_zoom"> <div class="container jscroll-click"> <div class="line_pattern"> <a href="//zoom.cnews.ru"> <h2 class="heading_block">Наука</h2> </a> </div> <div class="zoom_news d-flex flex-row justify-content-between flex-wrap"> <a 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месяца</div> </div> <div class="special-banner__title">Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе</div> <div class="special-banner__description">Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми технологиями, несмотря на внешние ограничения. Официальные поставки зарубежных брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. 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Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: 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сообщение ошибки const hideError = (field) => { const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1