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Microsoft Kinect
СОБЫТИЯ
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|08.09.2023
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Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft
то уже видели AR Motion от Xiaomi – это современная интерпретация легендарного игрового контроллера Kinect, созданного Microsoft и в начале прошлого десятилетия «взорвавшего» видеоигровую индус
|25.10.2017
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Прекращен выпуск легендарного гаджета для распознавания движений Kinect
Смерть KinectКомпания Microsoft прекратила производство игрового контроллера Kinect, о чем изданию Co.Design сообщили создатель Kinect Алекс Кипман (Alex Kipman) и генеральный менеджер по маркетингу Xbox Мэттью Лэпсен (Matthew Lapsen). С момента выпуска устройств
|02.07.2014
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Kinect ощенили в 6,5 тысяч рублей
Приставка Microsoft Xbox One без контроллера Kinect появится в России 5 сентября и будет стоить i 21 тыс. Версия с Kinect оценена корпорацией Microsoft в i 27,5 тыс. Приставка будет поставляться как в «пустом» комплекте, так и с иг
|27.11.2013
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Toyota и Microsoft представили концепткар с Kinect
s Research Vehicle (DAR-V). Концепткар изготовлен на базе микроавтобуса Sienna. Машина способна распознать своего владельца еще до того, как он сядет за руль. Для этого на крыше установлен контроллер Kinect, который сейчас в первую очередь используется совместно с игровой приставкой Xbox для ее взаимодействия с геймерами. Изготовитель позиционирует DAR-V как сводящий к минимуму отвлечение в
|08.10.2013
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Google патентует "Kinect для автомобилей"
будут распознаваться с помощью специальной потолочной камеры и высокоточных лазерных сканеров, расположенных на приборной панели, сообщает сайт TechRadar. Подобным образом работает игровой контроллер Microsoft Kinect. Google не говорит о сроках, в течение которых компания намерена реализовать жестовый интерфейс в автомобилях. Не исключено, что в будущем эта технология появится в роботизиров
|17.07.2013
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Apple покупает разработчика Kinect
Компания Apple планирует приобрести израильскую фирму PrimeSense, разработчика беспроводного контроллера Kinect для игровой приставки Microsoft Xbox 360, сообщает The Verge со ссылкой на местную газету Calcalist. PrimeSense является разработчиком технологии распознавания объектов, процессора и кон
|10.07.2013
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Imagine Cup: студенты в Питере сражаются за $1 млн от Microsoft
з категорий. Лучшим российским «Социальным проектом» весной была признана одноименная разработка команды из Череповецкого государственного университета Gesis. Она представляет собой систему на основе Kinect, предназначенную для реабилитации детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Это специальная игра для распознающей движения приставки с использован
|26.06.2013
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С помощью Microsoft Kinect живых тараканов превратили в роботов
илот, который будет направлять в заданную точку живого таракана с полезной нагрузкой на спине (камера, микрофон, химический сенсор) В основе технологии лежит использование доступного игрового сенсора Microsoft Kinect, оснащенного стереокамерой. Для начала разработчики разместили на спине таракана микрочип соединенный с особыми чувствительными органами на брюшке таракана, которые отвечают за
|24.05.2013
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Microsoft выпустит новый Kinect для Windows в 2014 г.
Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о том, что новый контроллер Kinect станет доступен для Windows с 2014 г. В Microsoft рассчитывают, что новый контроллер и сопутствующий пакет инструментов (Software Development Kit - SDK) для разработки приложений под Win
|11.03.2013
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Microsoft открыла код Kinect для Windows
Команда разработчиков Kinect for Windows (K4W) разместила на CodePlex 22 образца кода, реализующих различные возмож
|07.03.2013
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Microsoft показала, что Kinect может заменить компьютерную мышь
Компания Microsoft на мероприятии TechFest продемонстрировала новые возможности беспроводного игрового контроллера Kinect - способность распознавать жесты кистей и пальцев рук, сообщает The Verge. Обновленный пакет инструментов (SDK) для разработки приложений с использованием новой функциональности планируе
|19.11.2012
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Xbox 720 включит поддержку Blu-ray и Kinect 2.0
Игровая приставка Microsoft Xbox 720, слухи о которой ходят уже давно, включит поддержку Blu-ray и будет комплектоваться контроллером Kinect 2.0, сообщает CNet со ссылкой на британский ресурс My Favourite Magazines. Отметим, что слух о поддержке дисков Blu-ray в Xbox присутствует не первый год. Blu-ray-привод имеется в конкур
|31.05.2012
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Россиян допустили к разработке приложений для Kinect for Windows
1 июня Microsoft впервые откроет официальный доступ с территории России к комплекту разработчика Kinect для Windows SDK. Инструкции для российских программистов будут доступны в версии v1.5,
|16.04.2012
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Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook
удержания. Но главное – "игрекам" нужно погрузиться в привычную им среду "фейсбуков" и "вконтактов", а значит, потребуется развитие порталов внутренних коммуникаций и корпоративных социальных сетей. Kinect в корпоративных цветах В контексте меняющихся потребностей бизнеса участники Microsoft Dynamics АХ Forum 2012 много говорили о возможностях работы ERP-систем и специализированных решений
|02.02.2012
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Управление будущего пришло в ноутбуки и настольные ПК
Microsoft объявила о выходе первой версии пакета инструментов (SDK), который позволяет создавать Windows-программы с поддержкой контроллера Kinect for Windows. Новый SDK не совместим с SDK, служащим для разработки видеоигр для Xbox 360, и предлагается отдельно, отмечает TechCrunch. Параллельно корпорация объявила о том, что приступ
|11.01.2012
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Kinect для РС в феврале
Компания Microsoft объявила дату выхода и стоимость РС-версии контроллера Kinect. Продажи стартуют 1 февраля этого года в Северной Америке, Великобритании, Франции, Японии, Австралии, Каеаде, Германии, Италии, Ирландии, Мексике, Новой Зеландии и Испании. Рекомендован
|01.12.2011
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Радужный песок Kinect
ный симулятор для художественного творчества, использовав возможности сенсорной приставки Microsoft Kinect.