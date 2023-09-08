Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft

Xiaomi создала свой аналог Kinect – легендарного игрового контроллера Microsoft, продававшегося миллионными тиражами. Он работал с приставки Xbox и ПК на Windows, а новинка Xiaomi под названием AR Motion создана для подключения к смарт-ТВ. AR Motion, как и Kinect, позволяет управлять персонажами видеоигр движениями тела. Оригинальный Kinect, как и его второе поколение, не продаются с 2017 г. – Microsoft утратила интерес к этим гаджетам, несмотря на их зашкаливавшую популярность.

Kinect из КНР

Компания Xiaomi анонсировала новое нехарактерное для нее устройство под названием AR Motion – специальный контроллер для видеоигр, позволяющий игроку управлять происходящим на экране движениями собственного тела. Как пишет портал TechGoing, устройство предназначено для подключения и синхронизации с умными телевизорами – подавляющее их большинство работает на многочисленных модификациях Android и умеет запускать игры из каталога Google Play и сторонних магазинов приложений.

AR Motion умеет распознавать движения человека и интерпретировать их в команды управления виртуальным персонажем видеоигры. Конструктивно это очень простое устройство, так как внутри него нет никаких хитрых сенсоров – только камера со сверхширокоугольным объективом.

Нужна камера только лишь для захвата пользователя в кадр, а сверхширокий угол обзора пригодится, вероятно, если в одну игру будут играть двое или больше человек, чтобы камера могла увидеть их всех. Движения в AR Motion распознает массив из алгоритмов искусственного интеллекта, поэтому основная составляющая этого контроллера именно программная, а вовсе не аппаратная.

Фото: TechGoing Xiaomi AR Motion

Xiaomi не уточнила, как AR Motion будет работать в паре с играми, которыми изобилуют все магазины приложений для Android. Она лишь уточнила, что намерена пополнять коллекцию поддерживающих этот контроллер игрушек каждую неделю. В год будет добавляться по 240 игр или в среднем по четыре-пять игр в неделю.

Дополнительно AR Motion можно синхронизировать с фитнес-трекерами, умными часами и браслетами, чтобы можно было считать потраченные во время прохождения очередной игры калории. Обещана возможность проведения видеосвязи, но наличие в AR Motion микрофона не упомянуто.

Где-то мы это уже видели

AR Motion от Xiaomi – это современная интерпретация легендарного игрового контроллера Kinect, созданного Microsoft и в начале прошлого десятилетия «взорвавшего» видеоигровую индустрию. Выпустить что-то подобное пытались и другие разработчики приставок, но создать рабочий продукт и донести до пользователей мысль, что им он нужен, получилось в свое время только у софтверного гиганта.

Фото: Microsoft Самый первый Kinect

Релиз Kinect первого поколения состоялся в 2010 г. – он предназначался для игровой приставки Xbox 360 образца 2007 г. и моментально нашел свою аудиторию. Kinect стал настолько популярным, что уже в 2011 г. оказался на странице Книги рекордов Гиннеса как самый быстро продаваемый гаджет в мире. За все время существования оригинальный Kinect разошелся по планете тиражом в 35 млн экземпляров.

Kinect – это гораздо более технически продвинутый контроллер на фоне Xiaomi AR Motion, если сравнивать их электронику. В детище Microsoft есть не только камера, но также датчики движения, ИК-сенсор и микрофон, чтобы улавливать еще и голоса игроков. Алгоритмов искусственного интеллекта в его составе нет – 13 лет назад их еще не существовало.

По-китайски дешево

Xiaomi сделала себе имя на очень дешевых и при этом очень качественных смартфонах – она выпускала с 2010 по март 2021 гг., пока не решила, что пора выпускать топовые ультрадорогие флагманы, а на обычные мобильники повысит цену.

Фото: TechGoing Ничего лишнего - только камера и искусственный интеллект

AR Motion – это первый контроллер такого рода в экосистеме Xiaomi, и он тоже стоит сравнительно недорого. Но выпускать его на свои деньги компания пока не планирует – вместо этого, вероятно, помня о популярности Kinect, она решила провести сбор средств на его производство.

Для участников краудфандинговой кампании AR Motion стоит около $163 (16 тыс. руб.), что сравнимо по цене с Redmi Note 12 – 8 сентября 2023 г. Xiaomi просила за него в России 15 тыс. руб. в комплектации с 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.

Фото: Xiaomi Xiaomi открыла для себя новый рынок

Если сбор пройдет успешно, то для массового потребителя покупка AR Motion обойдется в $245 (24 тыс. руб.). Как показывает практика, почти все устраиваемые Xiaomi сборы на производство какого-нибудь нового необычного гаджета завершаются досрочно и очень успешно.

Что же случилось с Kinect

К осени 2023 г. популярность оригинального Kinect осталась в далеком прошлом – сейчас его помнят и используют только самые преданные фанаты. Поначалу он продавался в комплекте с Xbox 360, но цена такого набора была выше в сравнении главным конкурентом – приставкой Sony PlayStation 3 (у нее такого контроллера не было). Microsoft начала продавать Kinect отдельно и не прогадала – его раскупали в считанные часы.

Чтобы закрепить успех Kinect, в 2012 г. Microsoft выпустила его версию для самой популярной игровой платформы в мире – для операционной системы Windows, и это тоже дало ощутимый рост продаж. Но уже в следующем году удача отвернулась от Microsoft.

Фото: Microsoft Kinect второго поколения

В 2013 г. свет увидела игровая приставка Xbox One, а вместе с ней – и Kinect второго поколения. Устройство изменилось внешне, но не технически, хотя Microsoft утверждала обратное, и при этом подорожало. Пользователей этот факт разочаровал, и они начали терять интерес к Kinect 2, а неудачные маркетинговые стратегии Microsoft лишь ускорили этот процесс.

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В итоге Kinect как изобретение просуществовал на рынке до конца октября 2017 г. – ровно семь лет со дня своего релиза. Как сообщал CNews, Microsoft сняла его с производства и больше не возвращалась к нему. В ноябре 2020 г. вышел потомок Xbox One в лице Xbox Series X, но никакого Kinect 3 в комплекте с ним не было.

Фото: Microsoft Azure Kinect Developer Kit

Официальные причины отказа от дальнейшего развития Kinect Microsoft так и не озвучила. По информации издания Co.Design, корпорация просто решила сфокусироваться на обычных контроллерах для Xbox, потому что многие игроки утверждали, что геймпад из скомплекта к Xbox One сильно уступал джойстику из коробки с Sony PlayStation 4.

В 2019 г. Microsoft возобновила выпуск Kinect в качестве нового устройства – комплекта разработчика Azure Kinect Developer Kit. Продажи оказались околонулевыми, так как гаджет очень нишевый, и были прекращены в конце августа 2023 г.