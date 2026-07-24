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Китаев Виталий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Китаев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Платонов Алексей 22 1
|Сошников Дмитрий 16 1
|Евдокимов Дмитрий 29 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Дмитриев Алексей 81 1
|Платов Евгений 1 1
|Рябов Владимир 15 1
|Гусев Константин 8 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Котик Сергей 7 1
|Неверов Михаил 6 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Орлов Андрей 7 1
|Шлегель Максим 2 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Абрашова Ярослава 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.