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Китаев Виталий

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
12.04.2017 Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась 1
28.03.2016 Oriense получила грант на умные очки для слабовидящих 1
08.04.2015 Oriense выпустил портативную 3D-камеру для роботов и носимых устройств 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Китаев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 978 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 1
InfoVizion - InQlik 2 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Yandex - Яндекс 9175 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
TMT Investments 115 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 87 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2934 1
BAON 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2062 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2049 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13865 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5018 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3409 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1090 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13583 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2209 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16953 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7846 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3757 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 559 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3568 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2481 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6254 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 890 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1475 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7378 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14744 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16131 1
Data monetization - Монетизация данных 1961 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1098 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1157 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9888 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5244 3
Microsoft Kinect 201 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Фронт Групп - Glagol 3 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
Платонов Алексей 22 1
Сошников Дмитрий 16 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Захаров Дмитрий 46 1
Дмитриев Алексей 81 1
Платов Евгений 1 1
Рябов Владимир 15 1
Гусев Константин 8 1
Трофимова Оксана 1 1
Котик Сергей 7 1
Неверов Михаил 6 1
Рыжонков Василий 7 1
Орлов Андрей 7 1
Шлегель Максим 2 1
Чаталян Ольга 1 1
Братцев Павел 1 1
Миняев Александр 1 1
Мунирова Альбина 1 1
Помирчий Сергей 5 1
Абрашова Ярослава 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
Украина 7918 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19485 1
Беларусь - Белоруссия 6278 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10297 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5751 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6577 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15989 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 240 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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